港車北上｜一文看清自駕流程　乘客入境珠海需下車辦理手續

「港車北上」明日（7月1日）起實施，完成申請的車主經預約後，可以經港珠澳大橋自駕到廣東省。明日料有約130名車主及其同行乘客，率先感受「港車北上」，運輸署及海關近日發布影片，講述出入境流程。《香港01》整合過關流程，其中須注意，入境珠海時，一般隨行乘客都需下車，步行前往出入境隨車廳查驗；之後再到「小客車隨車旅客上車區」與司機會合。



「港車北上」官方網站

香港出境流程

當駕駛者到達港珠澳大橋香港口岸後，沿路會看見前往「車輛通關廣場」的路牌，司機只要跟隨路牌「私家車」標示的行車線駕駛，便可到達「車輛通關廣場」。之後私家車繼續靠右側道路行駛，就會到達位於通關廣場的出境私家車檢查亭，而檢查亭上面會標示「訪客」或「香港居民」，只需揀選合適的檢查亭。

前往檢查亭時，如前方有車輛正在清關，司機應在黃格後排隧等候。進入檢查亭時，司機與乘客會先辦理入境處手續，然後必須停在最前方的海關清關亭，辦理清關手續，之後才可駛離清關亭。不過須留意，海關會否要求進一步往「海關檢查處」檢查；如不用，便按照路牌指示，前往珠海。

入境珠海流程

到達珠海口岸後，司機按路牌指引，駛入入境「小車查驗通道」。司機需確認車上是是否有其他乘客，除了老弱病殘等乘客，其餘都需於「小車下客區」下車，自行步行到「隨車人員驗放廳」，接受通關查驗；至於司機本身則繼續向前駕駛，向職員出示證件，並接受通關查驗。乘客完成相關手續後，在「小車上客區」上車，之後司機按路牌，駛離珠海口岸，進入珠海市區。

珠海出入境流程（港珠澳大橋通行使用指南）

其他須知

港珠澳大橋主橋位於內地水域，依照內地法律採用「右上左落」的行車安排，與香港「左上右落」的行車安排不同。另外，與大橋主橋相連的香港連接路，同樣採用「右上左落」的行車安排。

大橋主體部份時速上限為100公里；人工島隧道則為60公里。大橋的過橋費為150元人民幣。