港車北上首10小時42港車抵粵　林世雄：與內地協調保單生效期問題

「港車北上」今日（1日）實施，首日共有130架車成功預約。運輸及物流局局長林世雄表示，截至今早10時，已有42輛「港車北上」私家車使用大橋前往廣東。他表示，相信首批「港車北上」的參加者中，不少都有在內地駕駛的經驗，但粵港兩地的駕駛環境、法律法規、道路設計、車輛行駛方向等始終分別，提醒駕駛者出發前要做足準備，包括備好地圖及擬定行車路線等，亦應考慮使用全球衞星定位系統，以協助駕駛。



被問到有不少車主未能趕及審批，今日無法北上，林世雄出席「港車北上」啟動禮後表示，政策涉及兩地口岸早審批程序，若資料齊全，加上辦妥驗車及保險等要求，大約10個工作天可以完成。就個別保險生效日期與出發日未必吻合，當局會與內地協調。



林世雄今日出席「港車北上」啟動禮後表示，「港車北上」是大灣區重要舉措，發揮連接一橋三地作用，截至6月下旬收到4000份申請。他指今日凌晨通車首小時，已有11車率先參加，至今早10點有40幾輛，算是流暢。

他又指，大橋使用量比疫情前有進步，五月份平均雙向車流量每天5300，是疫情前130 %，單日最高8500架次創新高。

被問到有不少車主未能趕及審批，今日無法北上，他指政策涉及兩地口岸，申請審批需要車主及車輛資料，有流程要走，若資料齊全，運輸署可十個工作天批核，車主之後要找緊時間做保險，就個別保險生效日期與出發日未必吻合，當局會與內地協調。

運輸及物流局局長林世雄出席中國香港汽車會主辦的「港車北上」啟動典禮。（歐嘉樂攝）

林世雄在網誌則表示截至今早10時已有42輛預先在網上預約出行的私家車經「港車北上」使用大橋前往廣東，而他今早在灣仔出席七一回歸升旗儀式和慶祝酒會後，隨即趕往啟動典禮，之後會坐一輛「單牌」港車經港珠澳大橋口岸到內地，親身體驗一下「港車北上」，回港後再寫遊記。

林指相信首批「港車北上」的參加者中，不少都有在內地駕駛的經驗，但粵港兩地的駕駛環境、法律法規、道路設計、車輛行駛方向等，始終有些分別，提醒駕駛者出發前要準備好地圖及擬定行車路線等，亦應考慮使用全球衞星定位系統，以協助駕駛。

他特別提醒電動車車主，因香港電動車的車輛連接器與國標的電動車輛供電設備並不相容，需要配備一個 「GB/T 轉 Type 2」 交流電轉接器，以便在內地使用大部份交流電充電設施。

另外，高鐵香港段今日也新增連接四川省的長途列車服務，林世雄指車票銷售情況非常熱烈，政府會聯同港鐵繼續與內地當局探討各項優化措施，包括提高短途乘客行程安排的彈性、進一步增加班次及站點數目等。