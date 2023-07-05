大灣區｜港台與廣州廣播電視台增合作　國慶月播《從灣區出發》

廣播處長張國財周二（4日）率團前往廣州，與廣州市廣播電視台台長崔頌東等台領導會面。兩台落實最新合作方案，包括共建灣區旅遊文化項目、促進穗港青年交流的《灣區全媒學堂》成人禮活動、並就紀錄片版權合作等具體工作，進行深入探討和訂出推進日期。兩台同時公布由灣區城市年輕導演聯合製作的節目《從灣區出發》（擬名），將於10月國慶月在香港電台及廣州台獨家播出。



在廣州行程中，張國財率領的港台訪問團也考察國家級廣告產業園區「廣州國際媒體港」、中國（廣州）超高清視頻創新產業園「花果山超高清視頻產業特色小鎮」，了解廣州在傳媒產業及社會信息服務平台的最新發展。

張國財指出，港台與廣州台自2021年已建立合作夥伴關係，聯拍聯播的《灣區全媒睇》節目已在灣區播出超過400集。崔頌東今年3月訪港與港台管理層會面，提出進一步加強灣區媒體合作，除公布的項目外，廣州台亦計劃把《灣區全媒睇》推展到在11個城市電視台都播出。

張國財說表示，港台一直積極推展與內地不同媒體的合作和交流，繼6月29日公布與中央廣播電視總台進一步加強合作後，今次與廣州台聯合開發新節目又是一例。他指港台未來會繼續加強提供優質節目，幫助市民融入國家及灣區發展大局，培養巿民對國民身份認同感。