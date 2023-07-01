七一｜警方執法異於六四　疑送示威者搭港鐵離開銅鑼灣代上警車

今日（1日）是七一回歸紀念日，沒有七一遊行，但仍有個別市民到銅鑼灣作出政治訴求，與6,000警力十分懸殊。警方在SOGO崇光和維園一帶截查部份人，但未見有拘捕行動。對比今年6月4日及今日（1日）的警力及執法模式，比起前者只有佩帶「六四」相關的標語或物件已被警方帶上警車，今日似乎較偏向以警告或護送離開形式，將相關人士帶離現場。



《香港01》接觸到其中一名在銅鑼灣被截查的示威長者，他稱警方截查時有查詢其地址及電話，但就未有告訴他截查原因，只在截查後，有兩名警民關係科的警員護送他回家，其家在黃大仙區，兩名警員最終護送他到油塘站轉車。



▼7月1日 警方在維園一帶巡邏▼



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示威長者崇光外被截查 警員送往港鐵站離開

自2020年起，每到「六四」及「七一」，警方都會出動大量警力在銅鑼灣一帶重防，並出動劍齒虎裝甲車戒備。記者今日下午在銅鑼灣一帶視察，同樣見到有兩三隊軍裝及有數名帶透明藍芽耳機的便衣小隊在記利佐治街一帶巡邏，惟據記者觀察，警力及執法模式似乎未如六四般緊張。

記者接觸到兩名堅持到銅鑼灣表達訴求的市民，當中包括一名手持寫有「廢除國安條例」、「釋放政治囚犯」等訴求紙張的吳伯伯。其在東角道一帶展示標示，並在傳媒訪問。警方截查他，在崇光百貨外圍起橙帶，截查完畢後護送吳伯伯到港鐵站離開。

吳伯：2警員陪同由銅鑼灣站坐到油塘站

《香港01》記者其後成功聯絡吳伯伯，他指警方截查時有查詢其地址及電話，但就未有告訴他截查原因。他指警方截查後，有兩名警民關係科的警員稱會護送他回家，其家在黃大仙區，兩名警員最終護送他到油塘站轉車。

吳伯伯指出，警員在截查及護送期間一直與其交談，當中曾提到銅鑼灣人多，怕他阻塞道路及交通，故護送他回家。他為免有爭吵，就未有拒絕護送。他亦稱警方指政府有讓你表達意見，但曾建議以後其標語可先行與他們討論或查詢，擔憂他會觸犯國安法。警員最終亦有與他交換電話，吳伯伯最終在下午5時半回到家中。

問及他以後會否再參與合法遊行，或七一會否出現，他稱會繼續參與，但舉標語或許會再作考慮。但對於留電話予警方，及會否擔憂被捕，他則處之泰然，稱自己所做的事情「一切公開，要拉就拉，要鎖就鎖，點都好 ，我唔怕」。

牙醫李盈姿在晚上8時半被截查，她身穿寫有「香港」的有領短衫，有目擊者指她疑似攜帶標語，被警方截查，記者到場時見到一名警員手持一個文件夾，截查完畢後由兩名警員陪同入閘乘搭地鐵。

▼6月4日 警方在維園一帶拘留23人▼



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六四當日帶走23人上警車、拘捕一人

對比起今日的執法力度，6月4日的警力及執法模式似乎較嚴。當日銅鑼灣一帶及維園內外氣氛緊張，警方增派警力布防，又於記利佐治街拉起封鎖線。有市民嘗試以不同方式進入維園獨自悼念六四，有長者自備蠟燭燈繞場一圈，有市民則手持六四主題書籍《人民不會忘記》，亦有來自海外的交換生嘗試點起燭光，但均被截查及勸喻離開。有坐於維園長櫈的男子開著手機電筒，隨即被大批警察包圍，並將他帶上警車。

警方當日晚上表示，由中午至晚上11時，警方發現有人於港島灣仔區及北角區一帶的公衆地方涉嫌破壞社會安寧，在現場共帶走涉嫌破壞社會安寧的11男12女，年齡介乎20至74歲，返回警署作進一步調查。