七一回歸｜七一遊行消失4年　有人堅持出來：有些價值需要堅守

今天（1日）是香港回歸祖國26周年紀念日，自2020年起連續四年沒有七一遊行。雖然沒有示威遊行，但仍有市民在七月一日堅持到銅鑼灣。參加七一廿多年遊行的歐陽肇鴻曾是旺角「鳩嗚團」成員，他今日在銅鑼灣崇光一帶坐着，戴着的黃色口罩上寫有真普選。他稱今日仍會走出來，是因為香港有些價值不斷失去，希望表達香港仍有一些價值需要堅守。



自2020年起政府未有再批准組織在七一舉行遊行，以往銅鑼灣堆滿示威遊行的港人光景已不復存在。記者今日下午在銅鑼灣一帶視察，未見有市民聚集，反而有兩三隊軍裝及有數名帶透明藍芽耳機的便衣小隊在記利佐治街一帶巡邏。

參加七一廿多年遊行的歐陽肇鴻在銅鑼灣崇光一坐著，其黃色口罩上寫有真普選。 （梁祖饒攝）

一出銅鑼灣港鐵站便有警方截查 預計逗留至晚上7時

雖然沒有示威遊行，但仍有市民在七月一日堅持到銅鑼灣。參加七一廿多年遊行的歐陽肇鴻在銅鑼灣崇光一帶坐着，其黃色口罩上寫有真普選。

他稱自己一出銅鑼灣港鐵站便有警方截查，並稱呼他為「歐陽生」，他指警方稱知道他搭港鐵過海。警方曾詢問他有無橫額及逗留多長時間，他稱無橫額，並指自己七一出來廿多年，今次以個人形式出來，會逗留至晚上7時，指有朋友都會私下前來，「我哋廿五年都咁做，唔爭在多一年。」

他稱今日仍會走出來，是因為香港有些價值不斷失去，希望表達香港仍有一些價值需要堅守，故現時大部份年輕人都離開了，自己依舊出來走一下，「應該有既嘢香港陸續減少，你打開本基本法，遊行集會結社係香港人應該有，而家樣樣都唔得嚴苛得濟。」他稱自己做的所有事情都是合法，亦無作出任何呼籲，只是希望表達自己的意見。