元朗女子涉私了　男事主稱覺暈以為會死　再遭鐵架擊中後迴光返照

元朗7.21事件發生後兩個月，有示威者在元朗集結，兩名中年男子疑表達不同政見時遭「私了」，警方事後拘捕一名涉參與襲擊的女子，女涉在警方到其寓所時從窗口掉下一雙波鞋，從而被控傷人、暴動及妨礙司法公正等罪名，案件今（3日）在區域法院開審。遭「私了」的一名男事主稱，他當日與朋友經過時，因帶有酒意，向示威者說了幾句，便遭示威者襲擊，他曾感到暈眩並以為會死，突遭人用鐵架狀物擊中頭部，之後「醒一醒」後有「迴光返照」之感，便向施襲者喊說：「有本事打死我。」人群便停手沒再施襲。



女被告否認3項罪名

女被告李茵茵（52歲，自僱人士），被控有意圖而傷人、暴動，及意圖妨礙司法公正罪，指她於2019年9月22日，在元朗青山公路元朗段的中國銀行外，意圖惡意傷害男子姚興強及黃漢宗；及與其他身份不詳人士參與暴動。她另被控於2020年6月24日，在葵涌一單位將一對鞋抛出窗外，以圖毀滅證據和阻礙警方調查。

2019年9月21日晚元朗區有示威者聚集，並發生多宗「私了」事件。(詳看下圖)

+ 6

向黑衣人叫你地唔鍾意就走啦

控方案情指，事主姚興強當晚用膳後，與朋友黃漢宗各手持一樽未喝完的酒前往輕鐵站。姚沿途見到約20至30人在中國銀行外聚集，大部份人穿著黑衣及叫囂「光時」口號。姚見狀想表達自己的意見，大叫：「我係中國人，你哋唔鍾意就走啦。」

被告曾用易拉架擊中姚頭部

他們即與被告等人發生口角，姚多次朝被告一方揮動酒樽。期間，黃試圖調解衝突，突然有人從後向黃擲物，姚即追趕該施襲者。姚及黃之後數度遭一群人包圍襲擊，期間被告曾向他們扔了一個不明物體，及用右手擊打姚的背部，又用易拉架擊中姚的頭部。

兩件綠色物體從被告單位被拋出

警方於翌年6月24日到被告家中搜查，被告一度拒絕警察進人。同一時間，有警員在被告住所附近，看到兩件綠色物體從被告所處單位內被扔出，該兩件物件事其證實是被告案發時所穿的綠色運動鞋。

事主姚興強稱遭多人圍攻，被打至暈暈地，曾以為會死。(劉安琪攝)

姚稱當時有酒意嬲嬲地

事主姚興強供稱，他案發時或因「有啲酒意嬲嬲地」，遂與人群對罵並稱：「你哋唔喜歡嘅，咪唔好喺香港囉。」之後便感到被人掟雜物，他手持紅酒瓶退向後方嘗試離開不果，並被人圍住「前後夾攻」，一人在其前方「兜口兜面」打他，另有人從後向他掟雜物。

覺得好暈以為會死

姚形容：「嗰時好暈，我諗住會死。」之後他被一件狀似鐵架的東西擊中，立刻「醒一醒」，令他「迴光返照」。他便繼續喝罵人群，稱：「有本事打死我。」但人群沒有再施襲，與他同行的友人亦被打至「訓咗喺地下」。一名聲稱是救護員的蒙面人士向他遞水，但他拒絕接受。

事後也被控但准守行為

姚又指，他當時被打至「成頭都係血」，其後因接受手術而需持續服用高血壓藥，額頭前方亦有不深不淺的疤痕。他事後被律政司起訴兩項普通襲擊罪，獲准以簽保守行為方式了事。他在庭上解釋指：「都係諗住追出睇下邊個打我啫，都冇襲擊人。」

案件編號：DCCC 1034/ 2020