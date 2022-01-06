工人元朗私了兩男　包括把已逃事主拉下車　求情稱為免更多人受傷

油漆工人在2019年元朗7.21事件發生後兩個月，在元朗與多人集結，並「私了」兩名途人，包括把一名已逃上的士的事主拉下車再襲擊。工人今(6日)在區域法院承認非法集結及暴動等罪。被告並親身出庭講述事發情況，他稱初時有份協助事主上的士，惟見多人圍著的士，怕司機驚慌下會踏油門，從而令更多現場人士受傷，他在「二選一」的情況下，遂上前協助其他人把事主拉下車。法官練錦鴻認為其說法有推翻認罪答辯之嫌，把案押後至明天再處理。



被告陳澧圖（又名陳楚峰，28歲），承認於2019年9月21日，在元朗刑點2，連同其他人參與非法集結；另同年9月22日在康樂路輕鐵站，參與暴動；並與其他不知名人士，有意圖並惡意傷害男子張灌雄。

陳另否認刑事損壞罪，指其於同年9月21日在元朗刑點2，在Oliver’s Super Sandwiches 損壞8組閉路電視，此罪則獲控方申請留在法庭檔案。

2019年9月21日晚元朗區有示威者聚集，並發生「私了」事件。(詳看下圖)

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與多名黑衣人損壞閉路電視等設施

案情指，去年9月21日大批人在元朗形點商場集結，當時元朗站已關閉，車站連接的商場出口亦落下捲閘，包括陳在內的一群黑衣人，在閘前設路障阻塞閘口，損壞8組附近商店的閉路電視，陳另與其他人一起干擾閘口的消防裝置。

案情指陳把事主從的士拉下車

及至翌日凌晨，示威者移向元朗市中心，剛下班的52歲李姓男事主，被指曾撕走「連儂牆」上的貼文，遭示威者包圍、威嚇。李雖然成功登上的士，但繼續被圍堵辱罵，有人疑似向李噴射胡椒噴霧，更有人叫司機放下李，如照辦便不會毀壞的士，及後陳將李拉下車。李在事件中擦傷及頭部受傷，其頭部需要縫7針。另陳在警誡下稱，他相信李只是街坊，欲叫示威者不要襲擊他，但之後因聞到胡椒噴霧而不適離開。

張姓事主被指在現場拍攝被追打

上述事件發生後2分鐘，另一名38歲張姓事主被指在現場拍攝片段，亦遭示威者襲擊。張逃跑約20米後跌倒，其他示威者用金屬棒襲擊其，陳則用腳踢了張上身4下。張最後倒地，前額及頭皮須縫16針。

求情稱曾受繼父虐待未獲良好指引

辯方律師求情時引述陳的精神科報告，指陳容易在未經思考下行動，為人較為衝動。另陳自幼失去父親，母親與繼父育有3名子女，使陳認為自己是家中多餘的存在。加上，繼父對他有虐待的行為，陳成長時未獲良好的指引，導致他先後犯下6項與不誠實有關的罪行。

憂的士司機慌張踩油門傷及更多人

陳其後就求情細節出庭作供指，他當日原到商場唱歌，在約1小時後到大街上，見到一個年紀稍大的李事主，遭示威者斥作「撕紙狗」。他覺得李不像是壞人，便上前協助，並與另一名急救員帶李上的士，但示威者隨即包圍的士，他害怕的士司機會受驚下會踏下油門開車，從而令現場人士受傷，故他人欲把李拉下車時，他亦上前幫手。陳稱雖然知道李被拉下車會再遇襲，但他認為此情況屬「二選一」，若李不下車，可能會有更多人受傷，因此「唯有係咁啦」。

見無位埋手已停止襲張

至於張姓事主，陳稱當日見到張踏單車從十字路口衝出，指罵示威者為「曱甴」，並拳打其中一位示威者。陳見狀在衝動之下踢了張數下，之後亦有追著張跑，惟見到其他示威者包圍著張，陳見「無位埋手」且張已流血，便離開，陳稱他沒有意圖讓張受如此重傷。

練官聽罷指其供詞與承認事實不符，質疑陳是在推翻答辯，把案押後至明天繼續處理。

案件編號：DCCC183/ 2020