旺角冧石屎｜涉事舊樓未遵維修令僭建簷篷墮下　測量師指具殺傷力

旺角寶安大廈外牆有批盪及僭建簷篷墜下，擊中一輛密斗貨車，涉事大廈被揭發9年前已須強制驗樓，但至今仍未完成維修。市建局非執董、立法會議員鄭泳舜今（4日）於港台《千禧年代》表示，留意到近年樓宇維修進度減緩，相信或與疫情影響有關，另維修費貴，亦致不少業主卻步，期望政府增強支援，及加快市區重建策略。

香港測量師學會建築政策小組主席及建築測量組前主席何鉅業則指，該僭建鋼結構支架連同老化批盪由高處墮下，甚具殺傷力，提醒市民及業主需遵從法定驗樓令，又建議港府提高罰則，以及介入三無大廈維修。



石屎碎片橫跨現場往洗衣街方向的4條行車線，地上亦有鐵支及疑似窗框等雜物，被擊中的密斗貨車停泊路邊。（王譯揚攝）

旺角道30-36號寶安大廈本周日（2日）有外牆簷篷墜下，石屎剝落連同大量鐵支雜物墮地，擊毀一輛貨車，司機受傷送院。屋宇署當天回覆《香港01》查詢，指出整體樓宇結構沒有明顯危險後，昨晚再發稿表示，署方經翻查紀錄後，確認墜下的簷篷屬大廈16樓一住用單位的僭建物。

鄭泳舜表示，肇事地點近太子方向，每日車流及人流俱多，相信事件令附近居民感擔心。他指，知悉當局過去20年一直有就僭建物發出清拆令，但劏房林立關係，新僭建物亦不斷衍生，故在市區仍有一定數量的僭建物。

鄭泳舜料疫情影響維修進度

屋宇署指涉事大廈9年前已強制驗樓，但仍有待完成修葺工程。鄭泳舜指，政府及市建局過去10多年一直有推動強制驗樓計劃，但他留意到近年樓宇維修進度減緩，相信或與疫情影響致業主立案法團議程拖慢有關；另雖有資助，但維修費貴，例如安裝消防裝置已動輒逾百萬元，致不少業主卻步。他期望，政府可加強支援，民政事務總署亦可加派人手協助維修管理，助業主在修葺令等「追落後」。鄭又指，近年市區重建進度慢，認為可加快重建策略。

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何鉅業指，墜下物屬僭建的鋼結構支架，雖然其本身不重，但其伸出多於半米，加上日漸老化，且經歷連場大雨，滲水後致其重量增加，並從16樓墜下，連同批盪厚塊跌下，「都幾大殺傷力。」

路面碎塊屬於外牆批盪

他又說，路面碎塊並非結構物的石屎，屬於外牆批盪。他續說，舊樓批盪或有半吋厚，20餘年樓齡以下仍然穩陣，但30至40年樓齡起的舊樓受風吹兩打、乾熱冷濕等影響，則開始老化，故當局推動強制驗樓計劃，助進行定期維修。不過，他提到，構件即使只興建10年8載，但一旦出現銹蝕或裂縫，則有機會提早老化。

何鉅業指，強制驗樓屬法定責任，但當中需要所有業主達成共識，包括共同斥資，及同意維修範圍。他認為要分清拖延維修是刻意，抑或有技術問題，但建議可提高罰款，加強阻嚇力度，另可針對三無大廈，介入外牆等對公眾影響部分先作維修。