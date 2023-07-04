機場招聘日有逾3000空缺　中五女生空姐夢碎　改對機場保安有興趣

香港國際機場今日（4日）舉行「機場青年就業資訊日2023」，提供超過3,000個航空業職位空缺。全港超過800個師生獲邀到場，全日入場人數超過1400人。



有修讀旅遊與款待的中學生本來希望任職「空姐」，出席活動得悉機場保安可以與狗隻一同工作，改為對此工作感興趣；亦有懷著機師理想的學生參觀機場「創新實驗室」之後，了解機場應用創新科技的情況，更堅定其目標。



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機管局行政總裁料年底訪港旅客回復至疫前8成

「機場青年就業資訊日2023」逾30間機構現場招聘，提供超過3,000個航空業職位空缺，招聘會的工作種類涵蓋航空貨運、航空膳食、飛機維修、機場保安、機械及建造工程、以及客戶服務等等。現場設有職業講座、職業規劃諮詢、面試指導、履歷相片免費拍攝及履歷表免費修改服務。機管局董事會主席蘇澤光亦有到場。機管局發言人指，全日共有25間學校，超過800名師生獲邀到場，入場總人數則超過1400人。

機管局行政總裁林天福今日致辭表示，疫情前本港機場每年接待超過7,500萬人次，每日接待超過22萬人次，目前已回復疫情前一半，預計今年年底可以去到八成，背後運作需要很多人手，大概7.5萬人支援運作，目前機場人手已減至約5萬名。他又提及，機場過去幾年有很大改變，形容機場是「小城市」，適合不同背景的人士加入，希望有志年輕人加入團隊。

機管局：多間航空公司準備申請外勞

政府早前為運輸業推出特別計劃輸入外勞，涵蓋10個機場前線工種，包括地勤人員、機坪服務員、機艙工作員、倉務處理員等，總配額為6,300人。機管局首席營運總監張李佳蕙表示，目前機場地勤及維修人員最缺人手，輸入外勞雖屬短期措施，但對於航空公司已言十分有效，很多公司已準備申請。她說，輸入外勞的數目，視乎本地能吸引多少人加入機場，預期第一批外勞可於今年10月抵港，應付年底聖誕假期的需求。

中五學生欲求職空姐 身高不足料不符合要求

目前就讀中五的何沅蓁修讀旅遊與款待，本身對機場工作亦有初步了解，有意投身成為機艙服務員，今天亦有即場體驗化妝，但由於身高不足，她估計自己不符合要求。不過，她經過今天之後，了解機場保安的工作，得悉機場保安可以與狗隻一同工作，由於自己亦有養狗，所以對此工作感興趣。

同樣就讀中五的高婉瑜指，今天之後得知機場是一個「大型社區」，有不同設施，員工福利吸引，工作環境理想，並且對地勤工作有認知，「因為我一開始以為地勤真係好辛苦，可能維修，但係竟然可以做『波板人』（停機坪引導員），可以係指揮或者趕雀仔呢啲比較得意嘅工作。」

學生參觀「創新實驗室」

機管局及後安排一眾學生參觀機場「創新實驗室」，介紹機場應用科技的情況。其中一名同學徐卓翹指，一直很喜歡飛機，因為飛機可以協助市民去不同地方旅遊，希望日後可以擔任飛機師或與機場管理相關的工作。他指，今日參與資訊日聽取不同講解，了解機場應用科技的方便性，令他有更大興趣投身機場工作。

▼6月13日 政府公布引入6300個機場前線員工▼

