輸入外勞｜機場配額6300人涉10工種　僱主繳費資助本地工人交通費

政府今午（13日）宣布就建造業及運輸業推出特別計劃輸入外勞，其中運輸業計劃會涵蓋10個機場前線工種，包括地勤人員、機坪服務員、機艙服務員、倉務處理員等，總配額上限為6300人。



當局料大部份機場外勞會於內地居住，每日跨境交通接送會由機場管理局統籌，交通費用會由外勞自行承擔。輸入外勞僱主就每位外勞向機管局繳付每月400元的款項，交由該局運用，以資助本地前線機場員工的交通費負擔。



▼6月13日 政府公布引入6300個機場前線員工▼



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機場明年底空缺人手1.6萬

運輸及物流局局長林世雄表示，本港航空業、公共小巴、客車勞工短缺最為嚴重，本地招聘也追不上需求。就航空業復蘇，機場客運量在今年4月已達疫情前50%，估計明年可回復疫情水平，但疫情期間人手大減，機場人手流失嚴重，目前人手約有5.3萬人，機場2024年底所需人手將升至6.9萬人，空缺達1.6萬人。

林世雄指，當局就運輸業設立的計劃，會涵蓋10個機場前線工種，包括地勤人員、機坪服務員、機艙服務員、倉務處理員等，配額上限為6,300人，即約所缺人手總數的50%。他表示，如申請人交齊資料，料1個月可完成審批。

▼6月13日 政府公布輸入勞工特別計劃▼



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他又指，由於機場鄰近港珠澳大橋，估計大部份在外勞會居於內地，將由機管局統籌每日跨境交通接送，但交通費用會由外勞自行承擔。

僱主月付$400予機管局 資助本地人機場上班

另外，林世雄指考慮到港人或因交通問題不願到機場工作，如僱主經計劃輸入外勞，需就每名外勞向機管局繳付每月400元的款項，機管局將運用這些款項、及其自身撥款，用來資助本地前線機場員工的交通費，減輕他們的負擔。

▼6月13日 政府公布引入1700個小巴及客車司機▼



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▼6月13日 圖解政府輸入勞工特別計劃▼

