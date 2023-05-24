輸入外勞｜機場行李搬運員等都納入計劃　勞工界憂影響本地員工

政府擬就建造業及運輸業設特別計劃輸入外勞，計劃涉及多個工種，總名額將達逾萬個。有勞工界議員表示，今午（24日）聯同工會會見運輸及物流局局長林世雄，得悉運輸業的特別計劃擬引入專線小巴司機、行李搬運員、機艙清潔員等工種。該議員表明，對機場基層崗位引入外勞感意外，並憂慮引入外勞後會影響本地員工，促使他們轉工，或令機場營運更困難。



三個工會的代表勞聯立法會議員林振昇、周小松與運輸及物流局林世雄局長會面。（受訪者提供）

機場基層工種也可輸入外勞 周小松：好突然

勞工界議員周小松表示，今午聯同工會與運輸及物流局局長林世雄會面，得悉特別計劃擬引入外地專線小巴司機，而這班司機到港後需接受培訓，並在香港考牌。但他指出，專線小巴司機現時不少月薪僅約1.3萬至1.4萬元，遠低於其他職業司機，他在會上明言，如專線小巴司機月薪上調至同等水平，「保證搵到人。」

周小松估計整個相關計劃涉千名外勞，除專線小巴司機、旅遊巴司機，計劃也擬就行李搬運員、機艙清潔員等機場崗位引入外勞。他直言對此感到突然，並指所涉的基層工種薪酬一般較差，以行李搬運員為例，最低月薪只有1.4萬元至1.5萬元，不少工友是靠加班的「補水」幫補收入，如輸入外勞，很大機會令本地工友的加班補水減少，他們甚或會因而轉工，屆時流失大量人手或令機場營運更困難。

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政府指機場人手較疫前少1.7萬

周小松續指，當局在會上曾提及，機場人手在疫情前有約7萬人，現時只有5.3萬人，認為機場缺很多人手。但他表明：「做到機場唔同崗位嘅（本地）人有好多。」但礙於工作地點偏遠，薪酬待遇未有提升，甚或在疫情下曾減人工，也有不少行內人士被解僱或轉行，「炒咗要請就返啲人就唔容易。」他認為，薪酬待遇是導致人手短缺、無人入行的主因，促政府及業界先改善薪酬待遇。

周小松也直言，不同意就政府擬另設特別計劃引入外勞。他續以去年3至5月補充勞工計劃曾設有限度放寬讓院舍輸入護理員為例，當時短時間內即批出逾3000名外勞護理員的申請，他形容屬成功例子，認為政府應繼續以現有的補充勞工計劃處理輸入外勞事宜，而非設立沒時限性的特別計劃，「如果（補充勞工計劃）慢咪檢討，縮短行政程序，有限制都可以傾。」

周小松估計運輸業特別計劃涉千名外勞。（資料圖片）

香港運輸物流業工會聯會、機場空運員工協會及香港倉庫運輸物流員工協會發聲明表示，今日黃昏聯同勞聯立法會議員林振昇、周小松與運輸及物流局林世雄局長會面，向他表示強烈反對政府在航空業、小巴業輸入外勞，憂會打擊本地工人就業機會。

聲明也提及工會的兩項訴求，包括促政府在航空業前線工種及小巴業職業司機的薪酬待遇、工作環境和條件、 晉升機會等「根源」上作出實質改善，以增強本地工人入行意欲，而非「盲目一刀切地輸入外勞」；另一項則提到機場工作交通不便、時間長，影響勞工入行意欲，建議政府及機管局應為機場員工提供免費的員工專車上下班，及更多乘車優惠。