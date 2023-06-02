建造運輸工會反對輸入外勞　促改善待遇　機場員工優先配東涌公屋

港府正研究以特別計劃輸入外勞，涵蓋建造、運輸甚至航空業。工聯會人力資源規劃關注組今日（2日）促請政府推行 「就業優先」政策，建造、運輸及民航業工會紛紛提出要改善本地僱員就業新酬福利，其中民航業工會代表建議應讓機場員工優先編配東涌的公屋或居屋。



+ 1

工聯會黃國指無節制擴大輸入外勞 威脅本地工友飯碗

工聯會理事長、立法會議員黃國指，政府近期無節制、無諮詢地擬擴大輸入外勞，勢將壓抑行業薪酬的合理調整，威脅本地工友飯碗。其中受影響的包括建造業、運輸業及民航業。黃國認為應先改善本地工人待遇，他以機場員工為例，每月交通費平均約1,200至1,300元，負擔不輕。

航空工會形容交通津貼、超時補水水平比1997年前還要低

香港民用航空事業職工總會副主席葉以勒亦透露有機場員工反映，有公司取消雙糧安排，業內交通津貼水平和超時補水水平，尤其夜班津貼比1997年前還要低，而薪酬待遇亦遭壓縮。葉建議應將機場員工薪酬提升超過市面水平的10%，提供交通優惠及讓機場員工優先編配東涌公屋或居屋，方便員工前往偏遠機場。

2成本地建造工友無工開 黃平：輸入外勞是輸入廉價勞工

香港建造業總工會理事長黃平指，工會早前調查發現81.3%建造業工友反對輸入外勞，並指直至5月尾仍有20%工友無工開。他認為輸入外勞是變相輸入廉價勞工，損害本地工人利益，並建議新人首三年採取月薪制以加強人力供應穩定性及加強培訓本地工人，讓其有多一個就業選擇。

汽車交通運輸業總工會第一副主席林天賦表示，政府計劃輸入專線小巴司機，卻不解決少人入行的根源問題是治標不治本。他指小巴司機人工低，如月薪只得13,000至14,000元，即時薪50至60元，故建議應提升至時薪80至90元水平；為解決工時長的問題，則應穩定維持每更9小時，並給予合理休息及吃飯時間，以及取消發生交通意外司機需背負的墊底費。

勞工界立法會議員梁子穎稱，「十四五」規劃確立香港「八大中心」的定位，港府可推動大學開設更多相關「八大中心」課程，加強培育本地人才。另外，他批評擴大輸入人才清單，由13項擴大至51項專業，將會衝擊文職專業就業生態。