日本核廢水｜國際原子能機構指符合安全標準　港府：正審視報告

國際原子能機構（IAEA）今（4日）就日本核廢水排放計劃的安全性檢視發表總結報告，指日本將福島第一核電站儲存的經處理污水排海計劃符合IAEA安全標準，又指其對環境影響「微不足道」。



環境及生態局晚上發新聞稿回應時指，正審視總結報告的內容，對排放計劃作進一步風險評估。另外，港府亦將向日方索取更多如何確保排放安全性的相關資料及科學證據，並與日本當局跟進有關事宜，強調會採取一切所需措施，保障本港食物安全和市民健康。



圖為2020年1月29日，視察福島第一核電站核廢水儲存罐的媒體與東京電力公司人員。（Getty Images）

國際原子能機構：廢水對魚影響「微不足道」

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）今日在東京會見記者時表示，經過全面研究，日本就福島核電站制定及修訂的核廢水排放計劃與國際上認可的標準一致，排放後廢水對包括水、魚和沉積物的環境影響將是「微不足道的」。

環境及生態局晚上回應時指，港府因應日本核廢水排放計劃成立的跨部門專責小組，正審視總結報告的內容，對排放計劃作進一步風險評估。另外，港府亦將向日方索取更多如何確保排放安全性的相關資料及科學證據，並與日本當局跟進有關事宜，強調會採取一切所需措施，保障本港食物安全和市民健康。

港府：一旦排放會即時收緊高風險縣份水產進口管制

局方發言人又重申，日本的排放預計將持續30年，故日本當局如何確保淨化裝置能長期有效運作，以及如何確保排放計劃不會對食物安全以至海洋生態構成任何潛在風險，是令人擔憂的實在問題。港府亦指，已多次向日方表明，一旦日方啓動排放，港府會即時採取管制措施，包括收緊日本高風險縣份的水產品的進口管制，防止可能受影響的日本食品進入香港，以保障本港食物安全和市民健康。

局方發言人補充，港府在全面考慮國際原子能機構的總結報告內容、國家專家的意見，以及風險評估等相關資料後，會以科學、風險為本的原則制定及公布對日本相關食品的進口管制措施。