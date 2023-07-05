日本核廢水｜多名議員不認同IAEA報告　促尋替代食材別花費檢測

國際原子能機構（IAEA）昨日（4日）就日本核廢水排放計劃的安全性檢視發表總結報告，指日本將福島第一核電站儲存的經處理污水排海計劃符合IAEA安全標準。

食物安全及環境衞生事務委員會主席陳凱欣今日（5日）在電台節目表示，對於該報告感失望，又指要為懷疑受核污染海產做品質檢測的花費昂貴，建議尋找其他地區的食材替代；工聯會立法會議員陸頌雄就指，報告不能說明日本排放核廢水之舉為妥當，即使無法阻止日本排放核廢水，香港政府應對其進行反制措施。



圖為2020年1月29日，視察福島第一核電站核廢水儲存罐的媒體與東京電力公司人員。（Getty Images）

陳凱欣在香港電台表示，對於國際原子能機構的報告失望，並指政府不應只看這份報告，還應參考內地專家報告、內地及鄰近水域國家城市應對措施以及本港專家意見，才作相應行動。她指，雖然政府表示會在核廢水一旦倒入大海便即時禁止福島一代沿岸水產進口，但她認為應在倒核廢水之前作出行動，不能仁慈。

檢測費昂貴 應尋找其他地區替代食材

她指投放資源及成本為懷疑受核污染海產做品質檢測的花費昂貴，如政府上星期曾於立法會首次透露，每一年檢測開支大約超過1,000萬元，其中600萬元需用於購買檢測儀器。她認為不值得為日本政府自私行為如此犧牲：「宜家講緊倒水係倒30年，我哋值唔指得係用咁多錢去做雙重把關，保障市民需要？」她建議用公帑幫助受影響的業界和漁民，例如尋找其他地區的食材替代。

立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席陳凱欣在香港電台表示，對於國際原子能機構的報告失望。（資料圖片/張浩維攝）

工聯會促反制日本政府

工聯會立法會議員陸頌雄在同一節目指，國際原子能機構的報告在意料中，批評日本政府一開始限制機構的研究與調查方向，而報告亦不能說明日本排放核廢水是沒問題及負責任。他認為即使無法阻止日本排放核廢水，香港政府應對其進行反制措施。

他又相信排放核廢水對於飲食業的影響相當輕微，因為可以在全世界採購替代食材，不影響煮出具日本風味的日式料理的程度，相信市民會理解：「保障市民健康最緊要」。

工聯會立法會議員陸頌雄在電台節目指，國際原子能機構的報告在意料中，批評日本政府一開始限制機構的研究與調查方向。（資料圖片/夏家朗攝）

學會質疑報告非獲全部專家認同

香港核學會主席陸炳林在商台節目指，報告不少部分採用「知悉」而非「同意」字眼，質疑並非全部專家都認同報告結論，又指報告未有公開討論細節，希望國際原子能機構進一步解説。他說排放核污水計劃的確實影響，仍需更多研究，認為今次報告無助釋除市民疑慮，如果政府不全面禁止來自福島的食品，或會減少市民對進口食品的信心。

立法會議員陳穎欣在商台節目認為報告不能「經得起科學或者歷史嘅檢驗」。（資料圖片/張浩維攝）

報告對放射性物質輕描淡寫

立法會議員陳穎欣在商台節目表示，今年5月福島核電站港灣發現有樣本檢驗出180倍致癌物質、放射性元素「銫」，但這情況在報告中僅提及一次，並指經處理後會去除這個物質。她質疑這不能說服大眾，另一物質「氚」，在報告中提及的篇幅相當少，只為一小段落，難具說服力，認為報告不能「經得起科學或者歷史嘅檢驗」。