日本核廢水排海計劃　IAEA向岸田文雄交報告　稱符合國際安全標準

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）7月4日起訪問日本4天。他4日與岸田文雄在首相官邸會面，亦向他遞交機構編撰的福島第一核電站核廢水排海項目的全面評估報告。



IAEA網站4日發布有關報告的新聞稿，稱安全審查得出的結論是，日本將儲存在福島第一核電站的處理水排海的計劃符合原子能機構安全標準。

原子能機構在其全面評估的基礎上得出的結論是，日本採取的排放先進液體處理系統處理水的方案和活動符合相關的國際安全標準。 格羅西

他還表示：

此外，原子能機構注意到，按照東京電力公司目前的計劃和評估，將處理水有控制地逐步排海對人和環境產生的放射性影響可以忽略不計。 格羅西

IAEA稱報告是由原子能機構內部頂級專家組成的原子能機構特別工作組近兩年工作的成果，來自11個國家的國際公認核安全專家為此提供諮詢。專家們對照構成保護人和環境的全球參考和促進在世界範圍內統一高水平安全的原子能機構安全標準審查了日本的計劃。

儲存空間將耗盡

日本國內經過多年的討論後，於2021年4月宣布將核電站事故發生至今存放的約133萬噸核廢水在經過淨化處理後排入太平洋。它們存放在核電站內逾1000個巨型儲罐中。根據東京電力公司（下稱東電）官方網站的最新數據，目前存放量已經達到總存放量的96%。東電指，這些廢水佔用了目前核電站內可用來放置核廢料的空間，阻礙廢爐工程。

日本做出決定後，請求原子能機構對計劃的安全進行詳細審查。格羅西接受了日本的請求，並承諾在排水之前、之中和之後都會參與其中。

IAEA稱，儲存在福島第一核電站的水已通過先進液體處理系統進行處理，以去除除氚以外的幾乎所有放射性。在排放之前，日本將對排放水進行稀釋，使氚的含量低於監管標準。

日本原子力規制委員會在5月批准排海計劃。

IAEA的新聞稿引述格羅西稱，發布全面評估報告是該機構審查工作的一個重要里程碑，但「我們的任務才剛剛開始」。

他稱原子能機構將繼續向國際社會提供透明度，使所有利益相關者有可能在整個過程中依靠經核實的事實和科學來了解決這一問題。

日本會在未來30至40年，把經處理的福島核電站核廢水排入大海。

鄰國擔憂 大表反對

日本此舉不僅在國際社會引發憂慮，周邊國家尤其是中國及韓國深感擔憂。

中國外交部發言人毛寧7月4日回應記者提問時說，首先中方還沒有看到國際原子能機構的報告。她稱自己此前所說的意思是，日方從一開始就限制了IAEA工作組的授權，不接受評估其他的處置方案，IAEA只被允許評估排海這個方案。所以在這種情況下，機構的報告證明不了日方排海的正當性和合法性，也免除不了日方應當承擔的道義責任和國際法義務，這跟所謂雙重標準沒有任何關係。

她還稱，關於IAEA的這份報告，現在雖然中方還沒有看到，中方也希望這是一份經得起科學和歷史檢驗的報告，而不是為核污染水背書的報告。

韓國稱該國對日本核電站周邊地區的食品禁令維持不變，直到韓國民眾對食品污染的擔憂有所緩解為止。

韓國農林畜產食品部長鄭煌根4日接受路透社訪問時說，這項禁令將把受影響的食品拒於韓國國門之外，所以韓國公眾「無須對農產品感到擔心」。