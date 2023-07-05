M+博物館｜7.29至9.30推夏季優惠票等同七五折　成人$90、特惠$45

M+博物館繼香港特區成立26周年開放一天免費入場後，今（5日）公布為回饋公眾支持，將於7月29日至9月30日期間，推出標準門票夏季特別優惠，成人及特專門票分別售90元及45元。僅特別展覽「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」，須另外即場支付50及25元票價差額，才可入場參觀。



▼7月1日 M+博物館大排長龍▼



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7.1單日訪客突破2.3萬人次 創開館以來新高

M+博物館表示，自2021年11月開館以來，已接待逾370萬訪客人次參觀。今年7月1日為慶祝香港特區成立26周年，免費開放的所有展覽，均大受歡迎，單日訪客突破2.3萬人次，創開館以來新高。

M+博物館公布，為回饋公眾支持，及延續欣賞當代視覺文化的氛圍，7月29日至9月30日期間，將推出標準門票夏季特別優惠，成人門票由原價120元，減至90元，相當於75折；特惠門票則由原價60元，減至45元，亦是75折。

特惠門票適用於全日制學生、7至11歲兒童、60歲或以上長者、殘疾人士與一名陪同者，及綜合社會保障援助受助人。

特別展覽「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」須另外支付差額才可入場。（M+博物館網頁圖片）

持標準門票可參觀︰



．B2層、2樓展廳（特別展覽除外）

．包括草間彌生兩件大型藝術作品《圓點執念──渴望天堂的愛》（2022）

．及M+委約場域特定裝置《神經的死亡》（2022）



公眾免費開放︰



．地下大堂草間彌生兩個大型雕塑《南瓜》（2022）

．M+多媒體中心

．大台階（持票活動除外）

．大樓B1層和天台花園



持特別展覽門票可參觀︰



．M+所有展覽



特別展覽須另外支付票價差額

至於上述提及的特別展覽為「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」，將在7月29日開幕，正價門票為140元，特惠門票為70元。屆時7月29日至9月30日期間，若以優惠價購買門票的訪客，只需即場支付50元或25元（成人及特惠）的票價差額，便可一併參觀特別展覽。