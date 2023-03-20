M+博物館｜瑞士建築大師捐北京鳥巢1:150模型　揭秘設計巧思

瑞士知名建築師樓Herzog & de Meuron，向M+捐贈俗稱「鳥巢」的北京國家體育場切面建築模型，有份參與「鳥巢」設計的創辦人Pierre de Meuron今日表示，「鳥巢」是中國的標誌性建築，分別用作2008年北京奧運及2022年北京冬奧的重要場館，見證中國在國際舞台的實力。Herzog & de Meuron本身亦有份設計M+大樓。



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今個星期是香港藝術周，多項藝壇盛事在港舉行，西九文化區亦化身國際文化沙龍，邀請多間海外博物館館長及中外媒體到場參觀及簡介。有份設計M+的知名建築師樓Herzog & de Meuron，兩位創辦人首次於開幕後到訪，並宣布分兩階段向M+捐贈建築設計模型及建築素材，包括1比150的北京國家體育場切面建築模型。

「鳥巢」建築模型現正於館內展覽「物件．空間．互動」，與其餘500多件於過去七十年來在亞洲製造及受其影響的家具、建築、平面藝術及其他設計作品並列展示。

Herzog & de Meuron創辦人之一Pierre de Meuron今日在記者會表示，M+是面向香港、中國、亞洲甚至全世界的博物館，亦是匯聚公眾場所，很高興向館方作出捐贈。他又提到設計「鳥巢」時的巧思，指希望體育場不僅是運動場館，亦希望可成為公共空間，與市民互動。

北京國家體育場於2008年6月完工，佔地20.4萬平方公尺，其外型獨特，像中間凹陷的織籃，故俗稱「鳥巢」。

M+設計及建築主策展人Ikko Yokoyama表示，2000年代初，中國開始在國際舞台上展示其社會和經濟實力，開展了眾多極具雄心壯志的建築項目，北京國家體育場正是當中甚有代表性之一。

Herzog & de Meuron 聯合創辦人 Pierre de Meuron（右四）及Jacques Herzog（左三）有份參與北京「鳥巢」及M+設計。右一為瑞士收藏家希克(Uli Sigg)。（張浩維攝）

M+今日亦公布希克獎（Sigg Prize）六位入圍藝術家名單，包括范加、苗穎、王拓、謝南星、楊沛鏗及于吉。最終評選結果將於明年初公布，得獎藝術家將獲得50萬元獎金，其餘五位入圍藝術家可獲得10萬元獎金，以茲鼓勵。

希克獎（Sigg Prize）於2018年由M+設立，旨在向國際推廣區內重要藝術創作，並開放予大中華區出生或工作的藝術家參加，首屆希克奬於2019年舉行，並頒發予香港藝術家楊嘉輝。此獎的前身是中國當代藝術獎（China Contemporary Art Award, CCAA），每兩年舉辦一次，由瑞士收藏家希克（Uli Sigg）創辦。