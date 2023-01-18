M+草間彌生展吸9萬人次入場　西九文化區3月邀300音樂人辦音樂會

西九文化區管理局今日（18日）舉行傳媒茶聚，回顧過去一年和預告未來的工作安排，行政總裁馮程淑儀表示，M+博物館去年11月轉為收費後，共吸引42萬人次入場，當中有9萬人次購買特別門票入場觀看特別展覽「草間彌生：一九四五至今」；而故宮開幕約半年亦吸引71萬人次入場，形容數字令人鼓舞，預料通關後，將會有更多旅客入場，增加門票收益，紓緩當局的財政壓力。



馮程淑儀預告西九將於3月底舉行首個大型流行音樂會，集合300多位本地著名音樂人，以藝術視野灌注香港流行音樂，屆時竹翠公園和M+都會成為表演場地。



馮程淑儀（右二）表示，已就通關成立跨部門小組，解決旅客問題。（林穎嫺攝）

71萬入場人次參觀故宮文化博物館

馮程淑儀表示，M+博物館和故宮文化博物館先後在疫情下開幕，但仍能吸引大批港人入場參觀，至今分別錄得248萬和逾71萬入場人次，另有逾1.53萬人購買「香港故宮之友」全年會籍；而M+去年11月12日開始收費，但在短短兩個月內，仍有42萬人次入場，當中有9萬人購買240元的門票，觀看日本藝術家草間彌生的特別展覽，形容數字令人鼓舞。根據當局公布的入場人次，以六四比計算正價門票和特惠門票，粗點推算，草間彌生展覽收益約為1,836萬元。

另外，馮程淑儀又提到，西九文化區藝術公園亦十分受歡迎，單是去年12月24至26日聖誕假期三日期間，已有30萬人到訪公園，除夕夜更錄得逾10萬人次，更要實施單線循環參觀，形容有關盛況讓當局能準備好如何在通關後迎接大批旅客。

▼6月7日．西九文化區公布香港故宮7月3日開幕▼



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新增循環專線接載參觀者

為吸引海外旅客，馮程淑儀指，早在4個月前，已成立跨部門工作小組，加強西九與其他地區的交通連接，包括昨日（17日）起，高鐵西九龍站外，新增免費「西九文化區循環專線」，途經高鐵站、M+、故宮、鄰近水上的士臨時上位的西九文化區西閘。該專線每日朝9晚7時半運作，約20分鐘一班車。

另外，管理局亦已與網上購票平台Trip.com和KKday簽訂協議，方便旅客在來港前先購買門票，並會研究推出M+和故宮優惠組合票。

馮程淑儀表示，在政府宣布撤銷「黃碼」和疫苗通行證後，觀察到有較多海外旅客到訪西九兩個博物館，但入場人次未有大幅上升，預料要到今年稍後，才有更多以觀光為主的內地旅客到訪，現階段難以估計入場人數，但對此有信心。

▼M+一周年 特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」11.12開幕▼



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馮程淑儀：現金流僅夠捱至2024年底

被問到西九文化區管理局的財政狀況，馮程淑儀坦言管理局財政緊張，在發展新項目時面對壓力，但去年首次成功批出藝術廣場大樓項目的商業合約，令當局的現金流可以「捱多一年」至2024年底，形容讓當局「有返少少唞氣空間」，暫不需要政府注資；而當局的籌款和場地出租方面的收入亦較預期多，形容當局現時的財政狀況，較去年同期好，亦有資源預備接待訪客，期望通關後，能令博物館門票收入增加，進一步紓緩當局的財政負擔。

另外，她又預告，將於今年3月底，舉行西九首個大型流行音樂節，集合300多位本地樂壇著名歌手和音樂人，希望亦能邀請到內地和海外音樂人參與，以藝術視野灌注香港流行音樂，形容能為全球訪帶來耳目一新的體驗。除了平常會舉行音樂會的竹翠公園外，M+亦會化身為表演場地。

▼M+一周年 特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」11.12開幕▼



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西九未來一年推出的新展覽和表演藝術節目：

故宮文化博物館：

．2月：「金彩華彩——香港故宮文化博物館與夢蝶軒藏古代金器」：首個以香港故宮自身館藏為主的特別展覽，展出200多件（套）精美的古代中國金器

．4月：「百樣玲瓏：卡地亞與女性」：全球首個以女性在卡地亞發展史中的地位與影響為主題的大型展覽，展出近300件十九世紀以來的卡地亞珠寶、鐘錶、珍寶、配飾及文獻，呈現中國藝術對卡地亞珠寶以至世界女性時尚潮流的影響

．9月：展覽將呈現以三星堆為代表，距今三千多年前四川境内青銅時代的考古新發現

M+：

．6月：「徐世琪：懸浮，香港在威尼斯」回應：香港藝術家徐世琪在2022年威尼斯雙年展大獲好評的展覽，將於2023年夏季回歸香港在M+展出，屆時會因應場地空間的特質，以全新的面貌展示

．7月：「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」：宋懷桂（1937-2006）是1980至1990年代中國精英文化圈中的傳奇人物。展覽將追溯宋懷從1950到2000年代初的人生和創作，並揭示在中國從過往封閉自守蛻變為現今文化多元的國際化社會的過程中，她一直為人忽視和低估的影響

．9月：「希克獎2023」的特別展覽：將會展出6位入圍該獎的優秀藝術家的作品