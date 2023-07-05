消費券｜政府發短訊抽查領取資格　邀請3日內回覆　特定號碼一覽

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/WeChat Pay HK/Tap & Go】第二期2,000元消費券最快7月16日發放，財經事務及庫務局首席助理秘書長莊國民今早（5日）商台節目中表示，近日已透過短訊抽查市民是否在港居住，符合領取資格，並要求在三天內致電秘書處或承辦商。莊指，秘書處只會用已在網站列出的特定電話號碼致電或發短訊通知聯絡市民。



財經事務及庫務局下午指，市民不會因未能於三天內回覆短訊而喪失領取資格，相關短訊是邀請他們在三個工作天內聯絡秘書處或承辦商，如未獲回覆，秘書處或承辦商會再發短訊及致電聯絡，只要市民按時回覆並提交相關證明文件，秘書處會安排盡快向其補發有關消費券。



財庫局指，秘書處只會用已在網站列出的特定電話號碼致電或以短訊通知市民。（消費券計劃網站截圖）

暫錄10多宗個案冒認消費券秘書處電話

莊國民今日在電台節目透露，近日有騙徒冒認消費券計劃秘書處及承辦商的電話，有市民致電當局查詢及核實相關來電真偽，現時確認10多宗冒認個案。莊指，如涉及欺詐，將會轉介警方跟進，「另外有啲市民都警惕，佢哋收到其實係真（短訊或電話），想確認一下，我哋都歡迎。」

財庫局：不會在抽查電話中要求提交個人資料

早前政府當局已提醒市民有5招可提防騙徒，莊國民亦強調，不會向市民直接取得個人資料，包括身份證號碼等，又指被選中抽查的市民，所收到的訊息只會提醒須在3個工作日內，致電聯絡消費券計劃秘書處或其承辦商。

其後秘書處或其承辦商職員，亦不會在電話中要求取得資料，只會通知市民將個人資料透過電郵或親自交往秘書處。「所以我哋係要求市民打電話畀我哋，我哋會喺電話解釋畀佢聽，做咩抽查同點提供資料。」

政府分批向被抽查的市民發放訊息，並要求3個工作日內回覆。（網上圖片）

五招提防消費券電話騙案

1）致電登記人時不會播放電話錄音



2）所有短訊不會提供任何網站連結



3）不會向登記人直接索取個人資料



4）只會通過以下特定電話號碼致電登記人︰

．消費券計劃秘書處︰3852 7500／2241 9400

．承辦商德勤．關黃陳方會計師行︰2852 1009



5）只會通過以下特定電話號碼發出短訊︰

．消費券計劃秘書處︰852-6059 1120／852-2241 9400

．承辦商德勤．關黃陳方會計師行︰852-5567 3873

．承辦商凸版資訊（香港）有限公司︰852-6115 1226 34849／852-6522 4964



7.16後仍可致電當局補交資料

被問到若有市民沒理會當局發放的訊息，錯過3日通知期，將如何處理？莊國民表示，若市民未回應當局的抽查，將會再以短訊形式，再通知其不符合資格領取消費券。若該市民仍然無任何表示，7月16日則不獲發放消費券，屆時便會得悉出現問題。

莊國民表示，相關市民屆時仍可聯絡消費券計劃秘書處，並補交所需資料，若通過資格審查，當局便會補發消費券。他又透露，現時已有一半被抽查的市民，已陸續聯絡當局，並提醒有任何相關疑問，可致電185000查詢。

▼4月16日 市民凌晨拍八達通卡領取消費券▼

