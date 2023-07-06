日出康城拆主力牆｜屋宇署指已准修復料月底完工　署方會檢視單位

將軍澳日出康城首都一個單位，被揭發違規拆毁部分主力牆，改建為主人房的房門，屋宇署已命令業主還原。屋宇署署長余寶美今（6日）於商台《在晴朗的一天出發》表示，署方已批准單位提交的修復工程圖則，相關工程料於今個月底完成，署方接獲證明書及檢視單位情況後，始會視為完成法定命令。日出康城首都業委會前主席張志董則目擊有工人從涉事單位搬出鐵板，估計復修主力牆的工程已展開。



▼5月30日 屋宇署指日出康城首都一個單位違規拆部份主力牆▼



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單位原是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而主人房門亦改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。（網上影片截圖）

將軍澳日出康城首都有單位被揭擅自拆除部分主力牆，屋宇署5月底表示，初步評估認為樓宇整體結構無危險，惟不合標準，要求業主於15日內展開修復，30日內完成工程。

余寶美今日表示，署方已批准單位提交的修復工程圖則，另部分涉及單位外及大廈公用地方，已經獲大廈管理處批准開工，預料本月底可完成修復工程，署方接獲證明書及檢視單位情況後，始會視為完成命令。她又提到，署方事後有跟進網上裝修片段有否單位違規，但暫無發現。

業委會前主席稱日前有工人裁切鐵板 估計復修主力牆工程已展開

張志董表示，日前目擊涉事單位有工人燒焊，並裁切一塊厚鐵板，另有兩名工人抬著鐵板前往隔火層。曾任顧問工程師的他估計，該鐵板為固定支撐底板，是工程的初步鞏固措施之一，以預備回復主力牆。他續指，相關工程非常複雜，預計相關工程剛剛開始，做好支撐工作始可施工。