日出康城拆主力牆｜屋宇署即日起設熱線供查詢單位曾否改動及加建

將軍澳日出康城首都一個住宅單位被揭裝修期間把主力牆拆去，引起結構安全憂慮。屋宇署今日（23日）宣布，設立電話熱線3842 5375，供市民查詢有關其住宅單位可能曾進行改動及加建工程的相關事宜，並將與專業團體合辦工程須知公眾講座。



▼5月30日 屋宇署指日出康城首都一個單位違規拆部份主力牆▼



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屋宇署發言人表示，因應近日有不少市民希望了解如何查閱批准圖則以確定結構牆的位置，或關注單位會否因曾進行改動及加建工程而對樓宇結構或安全有影響，故設立了電話熱線3842 5375，以接聽並解答市民的查詢。

相關熱線由即日起開放至7月21日，市民可於辦公時間（星期一至五上午九時至下午五時，公眾假期除外）致電熱線，查詢有關事宜。屋宇署發言人補充，視乎需要，電話熱線的服務日期或會延長，另市民亦可將查詢電郵至enquiry@bd.gov.hk。此外，屋宇署已將有關「住用處所的改動及加建工程」的常見問題及答案，上載於署方的網頁供市民參考。

屋宇署署長余寶美表示，日出康城首都有單位拆去部份結構牆，署方高度關注事件。（呂穎姍攝）

此外，屋宇署將聯同香港建築師學會、香港工程師學會結構分部和香港測量師學會於7月21日下午在樓宇資訊中心舉辦有關「住宅室內改動及加建工程須知」的講座，歡迎市民參加。

講座將透過實體及網上形式以廣東話進行，費用全免，有興趣人士可在屋宇署主題網頁報名，截止報名日期為7月10日，名額有限，先到先得。有關講座的錄影紀錄亦將於其後上載於屋宇署網上學習中心。

屋宇署發言人表示，上述三個建築專業團體亦已更新其網頁，包括整理一份有提供改動及加建工程專業服務的會員／公司名冊。市民如懷疑其住宅單位內的結構構件曾非法改動，或擬進行改動及加建工程，可按有關名冊聘請專業人士以獲得所需的專業諮詢服務。

發言人強調，業主有責任確保其樓宇無僭建物。如欲進行樓宇改動及加建工程，應先徵詢建築專業人士的意見，包括工程的可行性，以及按需要向屋宇署申請批准建築圖則及同意才可展開工程，以確保安全及不會違反《建築物條例》。建築專業人士及承建商亦須詳細查閱批准圖則及其他相關文件，以及檢視《建築物條例》的相關規定和需否先得到屋宇署的批准才進行有關工程，以確保住客及樓宇安全。