日出康城拆主力牆｜甯漢豪：4招應對違法改建、拒發牌管室內設計

將軍澳日出康城第一期首都有單位拆去部分主力牆，一度全城熱議。發展局局長甯漢豪在今日（21日）立法會大會上稱，會透過大規模抽查，市民舉報及傳媒報道，進行執法工作；汲取近日經驗，當局會加強留意網上社交平台的裝修服務的短片，如發現有違例會主動執法。



不過，對於議員陳仲尼倡為室內設計業引入強制發牌或註冊制，甯漢豪則指要避免過度規管及帶來不便。



民建聯員陳仲尼就日出康城首都有單位拆去部分主力牆作口頭質詢，他形容有關改動可能影響大廈結構安全，要求交代過去3年屋宇署分別接獲、批准及拒絕多少宗相關申請，及拒絕申請的原因、檢控及定罪等數據。他亦關注私人樓宇屬私人地方，當局如何加強執法，及會否考慮就室內設計行業設立強制性的發牌及註冊制度。

甯漢豪則回應指，要以風險爲本作原則，考慮應否加強規管室內設計業界，以免過度規管及帶來不便，較務實的做法是集中規管有風險的建築工程，及加強教育，屋宇署將增設電話熱綫， 解答市民就居所結構的疑問。

屋宇署過去3年每年平均批出1500至1900宗涉及結構改動及加建工程的申請，佔申請宗數八成以上，過去一個月有17宗申請獲批， 一宗涉及拆除結構牆，若發現改動工程涉及潛建，署方可要求清拆，如認可人士及承建商違反《建築物條例》被檢控及定罪，屋宇署可作出譴責，罰款及在名冊中除名等。