廉署去年接13宗投訴　5名主任遭訓示　有主任錯誤提供舉報電郵

廉政公署事宜投訴委員會今日（6日）提交2021年年報，委員會去年接獲13宗涉廉署投訴，共26項指控，有3宗投訴中的4項指控查明屬實，共涉5名廉署人員均上級被訓示。其中一項投訴涉及兩名助理調查主任，一名主任向市民提供了錯誤的舉報電郵地址，另一名主任因不察覺有異，失誤向投訴人確認該電郵是正確。



廉政公署事宜投訴委員會今日（6日）提交2021年年報，委員會去年接獲13宗涉廉署投訴，共26項指控，有3宗投訴中的4項指控查明屬實，共涉5名廉署人員均上級被訓示。 （資料圖片）

根據年報資料，委員會在2021年共接獲13宗有關廉署或其人員的投訴，涉及26項指控，在受理的指控中，69%涉及廉署人員疏忽職守、23%涉及行為不當、8%關乎濫用權力。委員會亦審議13宗於2020/21年接獲的投訴個案的調查報告，關乎共25項指控，有3宗投訴中的4項指控查明屬實，共涉及5名廉署人員。

調查主任沒適時告知調查結果

第一項投訴指出，調查主任A在調查一宗舉報後，沒有發現貪污或其他罪行的證據，投訴人在3個月後致電查詢進度，主任A告知結果，並就遺漏通知作出致歉，投訴人不滿結果指主任A沒有徹底調查，及沒有適時通知結果。

廉署經調查後，信納案件已徹底調查，主任A承認當時有緊急工作，加上身體欠佳，曾獲批長期病假，未能適時通知結果。廉署認為主任A沒適時通知調查結果指控證明屬實，有關延誤並不理想，向主任A作出訓示，並提醒主管人員縮短某些特定工作，包括把調查結果通知投訴人的完成時限。

廉政公署事宜投訴委員會今日（6日）提交2021年年報，委員會去年接獲13宗涉廉署投訴，共26項指控，有3宗投訴中的4項指控查明屬實，共涉5名廉署人員均上級被訓示。 （資料圖片）

個案主管調職時沒交代轉手

第二宗投訴顯示，一名助理調查主任C跟進一宗貪污投訴期間，被調至新組別，由助理調查主任D接手，兩個月後，投訴人致電查詢進度，主任D自我介紹為新的個案主管，4個月後，投訴人再作查詢，獲告知調查仍在進行中，投訴人不滿兩名主任拖延調查，及沒有適時通知轉換個案主管。

廉署審閱紀錄後，認為個案主管沒有拖延調查，但主任C及主任D均承認，未有適時把轉換個案主管一事通知投訴人，主任C解釋因忙於應付新崗位而有所遺漏，主任D稱不知道投訴人未獲告知。根據廉署內部指引，主任C應告知投訴人轉換主管，指引雖沒要求主任D告知，但在交接安排時應核實，主任C及主任D同被訓示。

廉政公署事宜投訴委員會今日（6日）提交2021年年報，委員會去年接獲13宗涉廉署投訴，共26項指控，有3宗投訴中的4項指控查明屬實，共涉5名廉署人員均上級被訓示。 （資料圖片）

助理調查主任沒發現電郵地址有誤

第三宗投訴提及，投訴人致電舉報中心索取廉署電郵地址，助理調查主任E提供的電郵地址將郵件退回，投訴人再致電查詢，助理調查主任F提供另一個電郵地址，投訴人詢問原先電郵地址真偽，主任F稱原先的電郵地址是正確。不過，廉署其後向投訴人澄清原先的電郵地址是錯誤，投訴人遂投訴主任E提供錯誤電郵，及主任F提供錯誤資訊。

廉署調查後確認主任E向提供了錯誤電郵地址，在會見主任E和主任F時，兩人始知有關失誤，主任E解釋，那是他首次向查詢者提供廉署電郵地址，因急於回覆沒有翻查核實，主任F表示，鑑於兩個電郵地址十分相似，當時不察覺有差別，兩人均就失誤致歉，廉署認為有關失誤或會阻礙公眾舉報，向兩名主任作出訓示。