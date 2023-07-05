港大劉澤星獲選歐洲科學院院士　另4香港教授獲歐美醫學學術殊榮

港大醫學院三名教授分別獲選獲歐美學術殊榮，當中臨床醫學學院病理學系名譽教授麥德華，更獲得美國癌症研究所頒發的2023年威廉 ‧ 科利獎。另外，港大醫學院院長劉澤星獲選歐洲科學院院士，以嘉許其在風濕病學領域上持久的傑出成就。劉澤星表示，對於獲選為歐洲科學院院士，深感榮幸，亦感謝研究團隊及合作夥伴共同努力，研究成果才得以獲得歐洲科學院肯定。



至於中大醫學院方面亦有兩名教授獲選歐洲科學院院士，分別為助理院長（內地事務）暨卓敏矯形外科及創傷學教授秦嶺及助理院長（內地事務）暨卓敏內科及藥物治療學教授于君。



港大麥德華獲威廉 ‧ 科利獎表彰其腫瘤免疫學領域貢獻

港大醫學院三名教授分別獲選獲歐美學術殊榮，港大醫學院臨床醫學學院病理學系麥德華教授榮獲2023年威廉 ‧ 科利獎，以表彰其在基礎及腫瘤免疫學領域的傑出貢獻，包括發現T細胞受體，是免疫學的重大發現。此獎項為腫瘤免疫學界頂級大獎，每年只有一位得獎者。

謝賞恩獲選歐洲分子生物組織外籍會士 香港首人

港大醫學院生物醫學學院、鄧鉅明伉儷基金教授（分子遺傳學）及生物化學講座教授謝賞恩亦獲選為歐洲分子生物組織 (European Molecular Biology Organization，EMBO) 外籍會士，以表揚其在生物醫學領域上的卓越學術成就。EMBO由超過2,000位來自歐洲及全球的頂尖生命科學家組成，當中91位是諾貝爾獎得主，而謝賞恩是首位獲得此殊榮的香港人。

劉澤星獲選歐洲科學院院士 嘉許其風濕病學領域成就

另外，港大醫學院院長劉澤星獲選歐洲科學院院士，以許其在風濕病學領域上持久的傑出成就。劉澤星表示，對於獲選為歐洲科學院院士，深感榮幸，亦感謝研究團隊及合作夥伴共同努力，研究成果才得以獲得歐洲科學院肯定。

中大醫學院兩教授獲選歐洲科學院院士 包括秦嶺及于君

至於中大醫學院方面亦有兩名教授獲選歐洲科學院院士，分別為助理院長（內地事務）暨卓敏矯形外科及創傷學教授秦嶺及助理院長（內地事務）暨卓敏內科及藥物治療學教授于君。秦嶺表示，我非常感謝歐洲科學院授予我外籍院士銜，認為榮譽是對我們團隊於骨科疾病研究成果的認同和肯定。

歐洲科學院 (Academia Europaea) 成立於 1988 年，是一個國際性的非政府組織，由來自不同研究領域的國際頂尖科學家組成。要成為科學院院士，學者們須在其領域具有持續的學術成就及卓越地位。歐洲科學院的成員資格須獲同儕團體提名，經嚴格審查和評估，再向學術委員會推薦方可正式獲選。