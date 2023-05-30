中大研究：每5名學童1人患中度至嚴重散光　父母遺傳風險高3倍

不少學童都帶上眼鏡，中大醫學院早前兩項研究就發現，本港兒童患上散光的比率較其他海外城市高，每5名年齡介乎6至8歲的學童便有1個患上中度至嚴重散光。研究團隊亦證實父母若二人同時患有嚴重散光，子女患上散光的風險會增加3倍以上。研究詳情已在國際醫學期刊《Eye-Nature》及《JAMA Network Open》上發表。



中大醫學院眼科及視覺科學學系系主任譚智勇表示，患有散光的兒童未能適切治療，有可能導致弱視，建議家長盡早帶子女接受眼科檢查，以免錯失8歲前的黃金治療時間。



中大醫學院研究發現，本港每5個年齡介乎6至8歲的學童當中便有1個患上中度至嚴重散光，而他們患散光的風險及程度與父母患散光的程度有密切關聯。（中大醫學院）

散光是世界上最常見的屈光不正現象，比近視或遠視還要普及。中大醫學院眼科及視覺科學學系研究團隊早前從其「香港兒童眼科計劃」中，收集3,704名學童及5,577位成年人的數據進行散光研究分析。結果顯示，本港學童患屈光散光及角膜散光的比率較其他城市高，分別為21.9%及63.9%，而近視度數會影響散光度數的增減。

另外，團隊又邀請了5,708名學童以及其父母，共11,416名家長，調查父母患散光對子女的直接影響，證實在生理、環境和社會人口等因素當中，父母遺傳是兒童患散光的最重要風險因素。

研究發現，兒童的屈光散光和角膜散光患病風險會隨父母雙方的患散光人數及程度增長，如父母各有100度屈光散光，小朋友患上屈光散光的風險會增加62%；而父母雙方患有100度或以上散光，小朋友患角膜散光的風險會增加94%；倘若父母雙方患有200度或以上散光，小朋友的患角膜散光風險會增加3倍以上。

中大醫學院眼科及視覺科學學系系主任譚智勇表示，患有散光的兒童未能適切治療，有機會導致弱視，建議父母盡早帶子女接受眼科檢查，以免錯失8歲前的黃金治療時間，「如果細過無察覺，因而變成弱視，即使戴咗眼鏡矯正度數，視力都可能無一百分，睇嘢仍可能模。」