維港水上音樂會｜提早半小時入場、不設泊位、不帶長傘【附FAQ】

【樂聚維港嘉年華/ 維港水上音樂會/ 幻彩詠香港/ 旅發局】旅發局由本周六（8日）起，一連五個周末在灣仔海濱舉行「樂聚維港嘉年華」，市民可免費入場。其焦點節目「維港水上音樂會」需要在旅發局網頁搶領門票。

本文將以十問十答的方式，介紹入場貼士，例如現場不設停車泊位，並有可能實施人流管制；若活動開始前3小時內，3號或以上的熱帶氣旋警告信號生效，音樂會將會取消等。局方並呼籲入場人士不要攜帶長傘入場，建議可攜雨衣及其他雨具。



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1. 如何領取「維港水上音樂會」門票？



第一輪搶領門票已在6月27日完結，第二輪將於7月17日早上10時開始，門票數量有限，領完即止。市民須註冊旅發局帳戶（按此），每個帳戶同時可領最多兩場時間的門票，即合共4張。

▼旅發局帳戶註冊流程▼



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1） 市民須進入旅發局的網站www.discoverhongkong.com，按右上角的「登入／註冊」，進入註冊頁面。

2） 輸入手機電話號碼。

3） 勾選「我不是機器人」並通過認證。

4） 揀選驗證電話號碼的方式，默認為短訊。

5） 手機收到短訊後，輸入驗證號碼。

6） 輸入姓名、設定密碼，並勾選確認聲明，便可完成註冊。



▼門票領取及入場步驟一覽▼



1）直至搶門票當日，市民登入帳戶後到水上音樂會頁面，便可選擇心儀場次。

2）選好場次再點擊「新增到我的錢包」，再點擊「確定」。

3）若該場次的電子門票仍有餘額，則代表已成功領取。

4）其後觀賞音樂會當日，市民需要再次登入帳戶，再次點擊「我的錢包」。

5）進入已領取門票的頁面後，點擊「使用門票」。

6）其後手機將顯示二維碼，用於在入場處出示，便可進入表演場地。



現場不設停車泊位，入場人士可使用公共交通，並按指示進場。（旅發局提供）

2. 如何前往「樂聚維港嘉年華」會場？



「樂聚維港嘉年華」會場不設停車泊位，入場人士可使用公共交通，並跟隨現場指示入場，例如在港鐵會展站A3出口，經行人天橋步行約5分鐘到達；或在灣仔會展步行約10分鐘。

3. 「樂聚維港嘉年華」會否實施人流管制？



旅發局會視乎入場人數，考慮實施人潮管制措施，包括只開放部分出入口，屆時附近交通亦可能受影響。市民可留意現場及網站的最新資訊。

樂聚維港嘉年華詳情。（旅發局提供）

4. 「樂聚維港嘉年華」是否需要持票進場？



「樂聚維港嘉年華」系列活動中，僅其中一個活動，即「維港水上音樂會」需要持票入場，其他節目包括街頭表演、極限運動表演、「幻彩詠香港」水上煙火版，及盛夏飲品小食，均毋須持票。只要於活動舉行期間，到灣仔海濱一帶，隨時可進入不同表演區域。

5. 「維港水上音樂會」是否需要提早入場？



音樂會登記區於每場音樂會開始前一小時開放，建議每名持票人士提早最少30分鐘，到達登記區等候，預留足夠時間保安檢查及配戴活動手帶。

▼「維港水上音樂會」登台歌手／組合／樂隊一覽▼



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6. 「維港水上音樂會」入場時是否需要出示門票?



觀眾入場時需掃瞄門票的獨立二維碼，只限一人使用，並只可使用一次。該二維碼在入場後將會失效，不能再次使用。因此觀眾最好預早準備二維碼，確保門票連結至有效旅發局電子平台帳戶。

7. 「維港水上音樂會」如何分配座位？



現場不設座位及沒有劃位。不過因應安全考慮，場內將劃分不同區域，入場人士進場時可選定區域。

8. 如活動舉行當日有颱風或天氣不穩，「維港水上音樂會」如何安排？



旅發局因應天氣情況調整安排，若活動開始前3小時內，3號或以上的熱帶氣旋警告信號生效，音樂會將會取消。至於暴雨警告信號方面，若當晚活動期間懸掛黃雨及紅雨，則將會暫停，直至該警告信號取消；黑雨則會立即取消。

此外，水上音樂會的準備工作可能受到惡劣天氣影響，入場觀眾需及早留意相關公布。

9. 「維港水上音樂會」門票可否轉讓及轉售？



所有門票一律不得轉讓及轉售，除了需要小心保管外，請勿將二維碼任意公開或提供給他人，以防遭冒領入場。

▼「維港水上音樂會」活動須知▼



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10. 其他活動須知有什麼？



．若主辦單位合理認為參加者受毒品影響或飲用過多酒精，或違反主辦單位發出的任何通知、國安法或其他香港法律等，可被要求離開會場。

．不可攜帶任何玻璃器皿、玩具槍、大型三腳架、帳篷、摺疊椅、凳子；任何遮擋其他參加者視線的橫幅、旗幟或燈箱等物品。

．並不要攜帶長傘入場，建議可攜帶雨衣及其他雨具。

．詳情可瀏覽網頁（按此）。