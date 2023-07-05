北角德昌魚蛋粉散裝魚蛋樣本含金屬雜質甲基汞　食安中心要求停售

食環署食安中心今日（5日）公布，旺角章記香港仔魚蛋王、北角德昌魚蛋粉的散裝魚蛋樣本，分別含百萬分之零點三及百萬分之零點四的甲基汞，可能違反《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》。食安中心正跟進事件，已知會涉事食肆上述違規情況，並要求它們停售有關產品。資料顯示，北角德昌魚蛋粉曾於2021年12月、2022年11月被驗出魚蛋樣本含甲基汞，當時亦被要求停售。



旺角西洋菜街章記香港仔魚蛋王同有散裝魚蛋樣本含甲基汞

中心發言人表示，中心透過恆常食物監測計劃，從旺角西洋菜街150號地下章記香港仔魚蛋王及北角書局街28號國賓商場地下1號鋪的德昌魚蛋粉抽取魚蛋樣本進行檢測，結果顯示，樣本分別含百萬分之零點三及百萬分之零點四的甲基汞。經

風險評估後，中心認為對於魚蛋食用量較高的人士，或較容易受甲基汞影響的人士（如孕婦），長期食用相關食品，或會影響健康。發言人表示，中心已知會涉事食肆上述違規情況，並要求它們停售有關產品。如有足夠證據，中心會提出檢控。

北角德昌魚蛋粉去年及前年亦曾有魚蛋樣本含甲基汞

翻查資料顯示，北角德昌魚蛋粉亦曾於2021年12月、2022年11月都被發現魚蛋樣本含金屬雜質甲基汞，當時亦被要求停售。

攝取大量汞會影響胎兒腦部發育

發言人說，魚類中的汞主要為甲基汞，攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。另外，一些國際機構如世界衞生組織早已指出，進食捕獵性魚類是人類攝入汞的主要途徑。

食安中心籲幼童、孕婦、計劃懷孕婦女避食體型較大魚類

中心的總膳食研究報告亦指出體型較大或捕獵性魚類的汞含量可能較高（例如吞拿魚、金目鯛、鯊魚、劍魚、旗魚、橘棘鯛和大王馬鮫魚等）。因此，較容易受汞影響的人士，包括孕婦和計劃懷孕的婦女和幼童等，在選擇魚類時應首選體型較小的魚類，避免進食上述魚類，從而減低攝入過量金屬污染物。

根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章），任何人如售賣金屬含量足以危及或損害健康的食物，即屬違法。違例者一經定罪，最高可處罰款五萬元及監禁六個月。