美國Balik Pearls魚子醬疑受李斯特菌污染　港代理商下架及回收

物環境衞生署食物安全中心今日（5日）公布美國Balik Pearls一批預先包裝魚子醬，因為有關產品可能受致病菌李斯特菌污染，促業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。本港進口商已按中心指示將受影響產品停售及下架，並展開回收。



產品資料如下：

產品名稱：Lachskaviar

品牌：Balik Pearls

來源地：美國

進口商：Caviar House & Prunier (HK) Limited

淨重：100克

此日期前最佳：2023年12月31日

批次編號：113023

美國Balik Pearls魚子醬疑受李斯特菌污染，港代理商已將貨品下架及回收。（資料圖片)

食物安全中心表示，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述批次產品可能受李斯特菌污染，正進行回收。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。該進口商已按中心指示將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線3974 6746。

發言人呼籲市民如購入受影響批次產品，應停止食用；業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。

發言人表示，李斯特菌可在一般烹煮溫度下輕易消滅，但能在冷藏低溫下生存和繁殖。大部份身體健康的人在感染這種細菌後不會出現病徵或只出現輕微病徵如發燒、肌肉疼痛、頭痛、噁心、嘔吐及腹瀉等。但對初生嬰兒、長者和免疫力較低的人，則可能出現嚴重的併發症如敗血症及腦膜炎，甚至死亡。孕婦感染李斯特菌一般症狀輕微，但可導致胎兒流產、夭折、早產，或引致新生嬰兒患上嚴重的感染。」

高危人士如孕婦應盡量進食剛煮好的熱食，徹底翻熱冷凍食物，並避免進食或在進食前徹底煮熟高風險食物（即食食物例如凍食肉類、冷燻的海產、軟芝士、沙律等），即使有關食物只屬於一道菜色的一部分。