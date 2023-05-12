土瓜灣8度海逸酒店蛋糕蠟樣芽孢桿菌超標129倍　食安中心飭令停售

食物環境衞生署食物安全中心今日（12日）公布，土瓜灣8度海逸酒店地下食肆一個蛋糕樣本被檢出含過量蠟樣芽孢桿菌，較《食品微生物含量指引》超出129倍，達到每克含1,300萬個。中心已知會食肆上述違規事項，並指示其暫停出售相關食品，正跟進事件。



另外，中心亦已派員巡查有關處所，向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，並要求檢視和改善生產流程及進行徹底清潔和消毒。如有足夠證據，中心會提出檢控。



每克含1300萬個蠟樣芽孢桿菌

食安中心公布，中心跟進一宗相關事件時，從土瓜灣8度海逸酒店大堂一間食肆抽取一個蛋糕樣本進行檢測，結果顯示，該樣本每克含1,300萬個蠟樣芽孢桿菌。根據《食品微生物含量指引》，即食食品每克含超過10萬個蠟樣芽孢桿菌即屬不滿意。

中心已知會有關食肆上述違規事項，並指示其暫停出售相關食品。中心亦已派員巡查有關處所，向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，並要求檢視和改善生產流程及進行徹底清潔和消毒。如有足夠證據，中心會提出檢控。

可能引致嘔吐及腹瀉等

食安中心發言人表示，蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。