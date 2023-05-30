「蘋菓西打」含沉澱物、霉菌及酵母菌　食安中心指令停售多款產品

食安中心宣布，台灣進口的「蘋菓西打」蘋果碳酸飲品，相關產品可能含沉澱物、霉菌及酵母菌等，呼籲市民立即停止飲用受影響產品，如飲用有關產品後感到不適，應盡快求醫。中心又指，已指示進口商把所有受影響產品下架和停售，並展開回收，倘業界持有受影響產品，應立即停止使用或出售。



食安中心指，受影響產品資料如下：產品名稱：蘋菓西打

品牌：蘋菓西打



來源地：台灣



進口商：（i）皇聚食品（國際）有限公司（熱線：3425 4799）；及（ii）國際利昇有限公司（熱線：2350 6863）



容量：（i）330毫升及600毫升；以及（ii）600毫升及1 250毫升



中心表示，透過恆常監察食物事故系統，得悉台灣食品藥物管理署發出通告，指當地正回收上述產品，因為有關產品被檢出沉澱物、霉菌及酵母菌。中心已聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口有關產品。

為審慎起見，中心已指令進口商把所有受影響產品下架和停售，並展開回收。市民可於辦公時間致電進口商熱線，查詢上述產品的回收事宜。食安中心發言人說，市民應停止飲用受影響產品，如飲用有關產品後感到不適，應盡快求醫。