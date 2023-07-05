寶安大廈再冧石屎　屋宇署：同一單位外牆　因大雨和高溫天氣剝落

旺角寶安大廈4日內兩度有石屎倒塌，屋宇署今日晚上（5日）確認，涉事單位外牆與周日塌石屎事件是同一個，又指可能因為外牆批盪於日前簷篷下墜時「出現微裂痕」，其後「再受大雨和高溫天氣影響」，致使短時間內再剝落。



屋宇署又指，已安排政府承建商於16樓外牆安裝棚架及防護網，並移除有鬆脫危險的批盪。而大廈法團的註冊檢驗人員及承建商，亦按屋宇署指示於大廈低層面向旺角道位置，安裝斜棚以進一步保障公眾安全。



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旺角寶安大廈在周日(2日)有石屎剝落，當時屋宇署曾指經已派員視察，發現大廈16樓外牆有簷篷墜下，另外牆有個別簷篷及伸建物有鬆脫情況，但強調整體樓宇結構沒有明顯危險，並提到在消防處協助下，該些外牆鬆脫物已經被移除。

不過，旺角寶安大廈今早再度出現冧石屎。屋宇署回覆時確認，今早批盪剝落事故的涉事單位外牆，與日前屬於同一單位，並指「不排除相關外牆批盪因周日簷篷下墜時出現微裂痕」，其後「再受大雨和高溫天氣影響」，致使出現今次剝落的情況，署方指會繼續調查事件的成因。

屋宇署發言人又指，署方於今日早上接獲警方通知後，隨即派員視察，已安排政府承建商於16樓外牆安裝棚架及防護網，並移除有鬆脫危險的批盪。大廈法團的註冊檢驗人員及承建商亦有到場跟進，並按屋宇署指示於大廈低層面向旺角道位置，安裝斜棚以進一步保障公眾安全。

發言人提到，署方較早前有就樓宇的公用部分向該大廈發出強制驗樓法定通知，雖然涉事大廈已進行驗樓，但仍需完成修葺工程，相關強制驗樓法定通知方被視為遵辦。屋宇署會繼續嚴肅跟進，並要求法團提交工程時間表，盡快進行維修，遵辦法定通知；若法團未能於合理時間內開展工程，該署會安排政府承建商代業主進行相關維修，然後向業主追討相關費用表。

就近日的外牆批盪剝落事件，屋宇署表示，會覆檢全港尚未履行公用部分強制驗樓法定通知的大廈名單，並調配人手以加強執法行動，包括向相關業主發出警告信、督促風險較高大廈業主加快驗樓和修葺工程、先由政府承建商進行工程再向業主收費等，如有需要或會進行檢控行動。

此外，屋宇署指會檢視整體情況，包括未遵辦驗樓通知的大廈數量以及制定行動時間表，並向發展局匯報及向公眾交代。