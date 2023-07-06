公共圖書館增收集館藏意見渠道　康文署：保障館藏不違法或危國安

公共圖書館近年屢將涉敏感政治題材書籍審查或下架，​康樂及文化事務署今（6日）宣布將推出新的「收集圖書館館藏意見」渠道，讓市民更容易及方便向香港公共圖書館就館藏提出意見，進一步保障館藏的內容合適，沒有意識不良內容（例如渲染暴力、色情及粗鄙），不會違反香港法律或危害國家安全。發言人指，公共圖書館會就相關意見作出跟進，包括可能首先將該館藏下架，以及重新審視內容，但不會就每項意見作出回覆。



​康樂及文化事務署今（6日）宣布，將推出新的「收集圖書館館藏意見」渠道。（資料圖片/歐嘉樂攝）

康文署：若懷疑館藏內容違法或意識不良可透過表格或電郵發表意見

康文署發言人指，巿民若懷疑館藏內容違法或意識不良，可透過預設表格或電郵發表意見。(電郵地址：bookreport@lcsd.gov.hk)

書面表格可於香港公共圖書館的任何分館索取或於網上下載。市民填寫表格時，需提交有關館藏的資料，包括名稱、相關部分、頁數、文字段落等。公共圖書館會就表格上的資料作出跟進，包括可能首先將該館藏下架，以及重新審視內容，但不會就每項意見作出回覆。香港公共圖書館會嚴格按照《個人資料（私隱）條例》處理收集到的資料，且不會向任何第三方披露有關資料。

翻查相關表格顯示，填寫人需註明資料名稱、不適合入藏的原因，亦須提供圖書館資料的相關部分，例如頁數 / 文字段落，另需註明圖書館來源，否則將無法跟進有關個案。