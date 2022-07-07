深水埗新公共圖書館擬設親子閱讀區 區內家長：聲音有被聆聽
香港基督教服務處去年進行了首次深水埗區社會共融狀況調查，發現近七成人認為社區共融屬較低水平，區內市民對圖書館的共融情況尤其關注。近日機構再度進行調查時，發現區內育有年幼子女的家長及小學生，對親子共讀閣及圖書館設施持不同意見。相關議題於今日（7日）召開的深水埗區議會委員會會議上討論。康文署回應指，將於明年啟用的深水埗公共圖書館計劃加設親子閱讀區，鼓勵親子共讀。
深水埗居民對圖書館的共融情況特別關注，深水埗區議會地區設施及社區事務委員會主席袁海文提交議案，並邀請相關團體和數名區內家長於會上與部門討論。他表示康文署在會上積極回應，對發展共融感到樂觀，會上家長亦感到他們的聲音有被聆聽。惟因會議時間所限，雙方均未能討論到更多詳情，需留待下周四再作討論。
根據香港基督教服務處於今年4至5月向深水埗逾300名的年幼子女的家人及小學生進行調查，受訪者認為親子共讀閣設計應有4大元素，包括空氣流通、舒適座位設計、燈光柔和及陽光透射。
康文署回覆指，轄下的香港公共圖書館致力為市民提供均衡而多元化的館藏，舒適及悠閒的閱讀環境，並舉辦不同類型的推廣活動，配合市民對知識、資訊、自學進修及善用餘暇的需求。現時康文署在深水埗區共設有兩所分區圖書館及兩所小型圖書館，四所圖書館的兒童圖書館均設有閱讀區，備有桌椅及受歡迎的兒童圖畫書及繪本，方便家長進行親子閱讀。
為提升圖書館的設施及營造更好的閱讀氛圍，荔枝角公共圖書館於今年4月展開兒童圖書館閱讀區美化工程，設計配合鄰近荔枝角公園的自然環境，以天空及自然山形景物為主題的裝飾與閱讀桌椅融為一體。閱讀區設有主題館藏推介及親子閱讀座位，區內館藏以受兒童歡迎的圖畫書及繪本為主，讓小朋友及家長可在輕鬆悠閒的環境下進行共讀。至於明年啟用的深水埗公共圖書館亦計劃設置親子閱讀區，鼓勵親子共讀。