深水埗新公共圖書館擬設親子閱讀區　區內家長：聲音有被聆聽

香港基督教服務處去年進行了首次深水埗區社會共融狀況調查，發現近七成人認為社區共融屬較低水平，區內市民對圖書館的共融情況尤其關注。近日機構再度進行調查時，發現區內育有年幼子女的家長及小學生，對親子共讀閣及圖書館設施持不同意見。相關議題於今日（7日）召開的深水埗區議會委員會會議上討論。康文署回應指，將於明年啟用的深水埗公共圖書館計劃加設親子閱讀區，鼓勵親子共讀。



近日香港基督教服務處再度進行調查時，發現區內年幼子女的家人及小學生同樣對親子共讀閣及圖書館設施持不同意見。相關議題於今日（7日）召開的深水埗區議會委員會會議上討論。康文署回應指，將於明年啟用的深水埗公共圖書館計劃加設親子閱讀區，鼓勵親子共讀。（資料圖片／張浩維攝）

深水埗居民對圖書館的共融情況特別關注，深水埗區議會地區設施及社區事務委員會主席袁海文提交議案，並邀請相關團體和數名區內家長於會上與部門討論。他表示康文署在會上積極回應，對發展共融感到樂觀，會上家長亦感到他們的聲音有被聆聽。惟因會議時間所限，雙方均未能討論到更多詳情，需留待下周四再作討論。

深水埗居民對圖書館的共融情況特別關注，深水埗區議會地區設施及社區事務委員會主席袁海文提交議案，並邀請相關團體和數名區內家長於會上與部門討論。（資料圖片／余俊亮攝）

根據香港基督教服務處於今年4至5月向深水埗逾300名的年幼子女的家人及小學生進行調查，受訪者認為親子共讀閣設計應有4大元素，包括空氣流通、舒適座位設計、燈光柔和及陽光透射。

康文署回覆指，轄下的香港公共圖書館致力為市民提供均衡而多元化的館藏，舒適及悠閒的閱讀環境，並舉辦不同類型的推廣活動，配合市民對知識、資訊、自學進修及善用餘暇的需求。現時康文署在深水埗區共設有兩所分區圖書館及兩所小型圖書館，四所圖書館的兒童圖書館均設有閱讀區，備有桌椅及受歡迎的兒童圖畫書及繪本，方便家長進行親子閱讀。

現時康文署在深水埗區共設有兩所分區圖書館及兩所小型圖書館，四所圖書館的兒童圖書館均設有閱讀區，備有桌椅及受歡迎的兒童圖畫書及繪本，方便家長進行親子閱讀。（資料圖片）

為提升圖書館的設施及營造更好的閱讀氛圍，荔枝角公共圖書館於今年4月展開兒童圖書館閱讀區美化工程，設計配合鄰近荔枝角公園的自然環境，以天空及自然山形景物為主題的裝飾與閱讀桌椅融為一體。閱讀區設有主題館藏推介及親子閱讀座位，區內館藏以受兒童歡迎的圖畫書及繪本為主，讓小朋友及家長可在輕鬆悠閒的環境下進行共讀。至於明年啟用的深水埗公共圖書館亦計劃設置親子閱讀區，鼓勵親子共讀。