尊子漫畫︱公共圖書館疑將尊子書籍下架　搜尋作者或書名均無結果

《明報》今日（11日）公布，「尊子漫畫」將於本月14日起停刊。《香港01》發現，公共圖書館疑已將尊子的著作全部下架，記者於香港公共圖書館網頁中圖書館目錄中不論搜尋「尊子」或其著作，均只顯示「沒有符合的檢索結果」。

康樂及文化事務署回覆指，香港公共圖書館會不時檢視及註銷不符合館藏發展的書籍，內容涉嫌可能違反國家安全或香港法律的書籍，都會立即下架以作檢視。



「尊子漫畫」過去數月多次被香港政府官員批評，《明報》今日公布「尊子漫畫」將於本月14日起停刊。記者今日晚上以作者名「尊子」或其著作如《黑材料：尊子漫畫集》、《混帳東西：尊子漫畫集二集》等，於香港公共圖書館的網頁作搜尋，均未能搜索到任何結果。

公共圖書館疑將尊子的著作全部下架。（盧翊銘攝/資料圖片）

康文署回覆查詢時指，香港公共圖書館會不時檢視及註銷不符合館藏發展的書籍，內容涉嫌可能違反國家安全或香港法律的書籍，都會立即下架以作檢視。

「尊子漫畫」近月多次被政府批評，最近一次是於本月9日，民政及青年事務局在facebook專頁批評《尊子漫畫》扭曲、抹黑政府委任地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員原則，「內容無視事實，混淆視聽，帶有歧視成份」。