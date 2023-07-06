IB放榜︱男拔狀元拒跟主流讀「神科」　興趣行先赴英追尋音樂夢

國際文憑大學預科課程今日（6日）放榜，拔萃男書院今屆誕生3名45分滿分「狀元」、5位44分「榜眼」及12位43分「探花」。狀元林煜正將到英國倫敦皇家音樂學院修讀鋼琴演奏，對於升學選擇有別於一般狀元的「神科」。他認為，成為狀元只是代表學習達到成就，不一定限制前路發展，「我就覺得應該係興趣行先，去追隨一個我非常嚮往嘅音樂夢。」



另一位男拔狀元、香港網球選手郭舜泓，將會留港修讀醫科，希望為本港醫療出一分力。他指，原先立志成為職業網球手，但疫情致賽事停辦三年，令他轉變人生方向，發掘對醫科的興趣。他坦言，放棄成為職業網球手感到可惜，但仍會視網球為興趣，日後會參加大學校隊及比賽。



林煜正是今年男拔三位狀元之一，已獲英國倫敦的皇家音樂學院（Royal College of Music）取錄，將主修鋼琴演奏。他從小學習鋼琴，立志成為頂尖音樂家，去年已考獲LTCL（演奏級專業文憑）。他笑言，疫情被迫長留家中，反而花了更多時間練琴，更加堅定了他的志向。即將前赴英國升學的他表示，相信作為國際舞台，音樂發展機會多，亦能認識其他演奏家。

以往不少狀元會選擇醫科、法律等「神科」，音樂相對而言較為冷門。林煜正認為，今次成績考獲高分，僅反映自己於某一方面表現佳，「有某一啲成績出咗嚟」，但毋須被規限發展方向，「唔代表我一定要喺讀書或者academic（學術）𠵱一個範疇度專注落去，咁因為我都有自己嘅興趣嘅，咁我就覺得話我應該係興趣行先，去追隨一個我非常嚮往嘅音樂夢。」他指，預期成為頂尖音樂家很困難，會遇上不少難關，但有信心要達到一定成就。

曾代表香港出戰第9屆「LONGINES Future Tennis Aces發掘未來網球冠軍」錦標賽的網球選手郭舜泓亦是男拔今屆的狀元之一，他升讀大學後將修讀醫科，目前已收到港大及中大的錄取通知。他解釋，原本以成為職業網球手為目標，因數年疫情下賽事停辦，令他思考轉變人生方向，昔日練波受傷，曾獲醫護人員悉心治療，啟發他對醫科的興趣，在父母鼓勵之下決定從醫。郭舜泓指，坦言放棄成為職業網球手感到可惜，但仍會視網球為興趣，日後會參加大學校隊及比賽。

郭舜泓表示，過往其成績並非突出，校內評估只考獲30多分，「如果兩年前講會45分會覺得你玩緊我。」不過正因為疫情，網球場全部關閉，令他專心溫書，操練歷屆20年試題，成績才慢慢進步。

本港醫療體系人手不足，郭舜泓表示，希望日後學有所成，能出一分力，亦是他有意行醫的原因。政府放寬引入海外醫科專科醫生資格，他同意是減輕醫療壓力的一個好方法，前題政府要做好「把關」，留意海外醫生的質素，不過亦相信獲批醫生有一定水準。

最後一位狀元則是蘇子弘，已獲港大或中大法律系取錄，暫時未作出選擇。他表示，自小從新聞報道當中，認識律師的職業，便以此作為目標。他指，曾考慮過到英國修讀法律，但因為未來想留港工作，加上考慮到經濟負擔，所以放棄海外升學。