IB放榜︱多校狀元人數齊減　男拔、聖保羅男女中學誕5名狀元

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日放榜，隨著疫後考試復常，多校狀元人數有所下跌。拔萃男書院回覆查詢指，今屆有3人考獲45分滿分，成為今屆狀元，比去年減少3人。聖保羅男女中學宣布誕生2名狀元，對比去年有13人，大跌11個。



拔萃男書院今屆有3人考獲45分滿分，成為今屆狀元。（歐嘉樂攝）

拔萃男書院公布，今屆有62名IB考生，成績平均分為41分，有3人考獲45分成為狀元，其次，有5位考獲44分的「榜眼」，和12人位考獲43分的「探花」。對比往年成績，狀元人數減少3人，「榜眼」減少9人，「探花」增1人，平均分則下跌1分。

聖保羅男女中學今年誕2名狀元，對比去年有13名狀元，下跌11個。另外，今年有11個「榜眼」和10個「探花」，比去年分別減少12個和2個。而今年平均分是41.2，比去年下跌1.9分。

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英基7校去年坐擁最多狀元 今年回落至8狀元

英基學校協會屬下有7間中學，去年坐擁最多狀元，有43人考獲滿分；66人考獲44分。英基今年成績亦有所回落，今年誕生8位狀元。去年有401考獲40分以上，今年減至269人，比去年少140人。

另外，加拿大國際學校亦誕1位狀元，3人考獲44分，26人考獲40分或以上。