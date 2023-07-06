IB放榜︱港誕23狀元較去年跌75％　疫後考評復常「分數通漲」不再

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日放榜，多間學校的IB狀元數目有所回落，今年本港出產23個狀元，較去年大跌75％。有IB課程老師分析，新冠疫情令全球考生受到影響，故IB於過去三年調整評核方法，令考生容易取得高分，出現「分數通漲」，今年IB考試已回復正常，所以整體考生成績回復疫前水平。



拔萃男書院國際文憑統籌胡家麟指，疫情令全世界不少學校都停止面授，課程內容未必完整，學生的學習因而受到影響，故IB對評分準則作出調整。（歐嘉樂攝）

狀元數目仍較疫前少約32％

本港今年誕下23個IB狀元，對比2022及2021年，分別錄得93個和103個狀元，今年表現明顯較過去兩年遜色，只是追平2020年水平，對比疫情之前，2019年錄得34個狀元，仍然是少約三成二。今屆本港狀元數目佔全球比率為12.8%，亦較2019年的16％為低。

IB老師：評核復常不再寬鬆

拔萃男書院國際文憑統籌胡家麟指，過去三年因疫情關係，全世界不少學校都停止面授，課程內容未必完整，學生的學習因而受到影響，故IB對評分準則作出調整。

他舉例，IB部分科目最高等級為7分，試卷以100分為滿分，一般要取得80分，才有望取得第7等級，而疫情期只須取得75分，所以會造成「分數通漲（inflation of score）」，近年整體學生分數亦特別高。

胡家麟指，今年評分準則已回復正常，整體學生分數回復至正常水平。他提到各地大學意識到過去兩年的「分數通漲」，所以收生準則上亦較為嚴謹，希望今年大學會因應IB評分復常，對收生準則有所調整。

國際文憑組織回覆查詢指，為應對疫情對學校的影響，自2020年8月調整評核模式，今年已恢復疫前的評級計分方法，與其它國際機構的做法保持一致。不過，在設定成績等級界線時，仍有考慮疫情因素，減輕對考生影響。