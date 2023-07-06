IB放榜︱滬江維多利亞學校誕10榜眼和探花　3人留港升學

IB課程（International Baccalaureate）今日（6日）放榜，IB考試復常後，多校狀元數目大減，滬江維多利亞學校今年未如往年誕狀元，但亦有10位同學考獲「榜眼」和「探花」成績，當中3人計劃留港升學；7位則赴海外讀書，修讀的學科涵蓋醫療、工程、藝術等。



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梁珀瑜（Angus）考獲44分成為「榜眼」，他計劃修讀中文大學「環球醫學領袖培訓專修組別」課程。他指這個組別只有中大提供，可以讓他到世界各地研究醫療科技，以幫助香港醫療人手短缺問題。另一位「榜眼」紀亦青（Imogene）及「探花」葉承浚同樣選擇留港讀醫，紀亦青表孫，在港修讀醫科，會較熟悉行內環境，亦決心為醫療人手不足出一分力。

另一名榜眼王毅賢（Mathew）計劃往英國升讀法律及法國法律雙學位。他指，有意攻讀法國法律，是沿於母親任職法國銀行，自他5歲栽培讀法文，令他對法文產生濃厚興趣，加上自己擅於邏輯分析及溝通，符合修讀法律要求。「榜眼」廖敬熙（Keane) 前往倫敦帝國學院修讀生物醫學科學。

疫下線上讀書 又遇課程改革

疫情令實體課和網課交替，紀亦青表示，自高中「插班」，碰上疫情轉網課，使她未能認識新朋友，幸好同學主動線上聯繫，令她盡快適應新環境。自2022年IB 語文考核形式改革調整，考獲43分的探花李亦浠（Ainsley）表示新加入的比較論文對她而言有困難，特別經歷一段長時間的線上課堂，只有幾個月準備應考。

IB 難度提升 樂見年輕人追逐不同夢

校長孔美琪指早年疫情下，IB 考核降低難度，希望「人人可以入大學」，但今年IB 難度提高，但樂見同學抱有「求學不是求分數」心態，追求興趣及力求進步。她指，考獲高分的同學不一定選擇傳統醫生、律師等職業，反而選擇音樂設計等藝術範疇發展，反映年青人興趣廣泛，願意向不同方向發展。