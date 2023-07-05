寶安大廈冧石屎｜測量師料屋宇署或因限制　敲牆測試或未完全覆蓋

旺角寶安大廈在4日內兩度冧石屎，屋宇署今日（5日）晚上證實，兩次意外均為同一單位的外牆，估計是周日（2日）僭建的簷篷下墜後，出現微裂痕，其後再受大雨和高溫天氣影響，致外牆批盪再次剝落。

測量師學會建築測量組前主席謝志堅表示，在清拆工程後，同一單位短期內再出現石屎剝落的情況罕見，但外牆的「微裂痕」或難以靠目測判斷，相信屋宇署職員當天只靠乘坐消防車雲梯視察，或因掣肘太多，「鎚敲測試」未能覆蓋全部潛在鬆脫範圍。



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測量師學會建築測量組前主席謝志堅。（測量師學會圖片）

測量師學會建築測量組前主席謝志堅表示，寶安大廈同一個單位在4日內兩度冧石屎的情況相當罕見，「通常整完，附近有鬆脫嘅都要處理好，會影返啲相做監管。」

鎚敲測試可知是否有「空鼓」

他指出，屋宇署解釋僭建的簷篷下墜出現微裂痕，在連日大雨和高溫致再有批盪剝落的情況是合理，有關裂痕在當天目測可能看不到。

但謝志堅亦提到，通常要透過「鎚敲測試」檢查涉事單位外牆一帶是否仍有空鼓，以辨別是否仍有空洞或鬆脫的部份要清拆。不過，他承認日前屋宇署職員只能乘坐消防車的雲梯視察，存在很多掣肘，測試未必覆蓋全部範圍。

他又指，大廈樓齡較高，建議屋宇署人員擴大範圍，目測整幅外牆會否有鬆脫的部份或要生鏽的支架，並要求合約承建商清或跟進，但坦言業主將要付出較高的費用。

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資深結構工程師倪學仁。（資料圖片／林若勤攝)

資深結構工程師倪學仁則指，寶安大廈墮下的是僭建簷篷，屋宇署當日僅安排消防處協助清拆鬆脫部份，不排除清拆過程會導致外牆出現微裂痕，在連日天氣不穩下，有機會導致第二次石屎剝落。

倪學仁亦說，若當局因僭建物脫落而判斷大廈結構不安全，則要出動「封樓令」，形容做法是「擾民」。

政府承建商費用高昂 政府或盡量避免出動

他坦言，當局可要求合約承建商即時到場清拆僭建物，惟有關工程費用高昂，亦難以追究涉及的工程是業主或法團責任，有機會引起民事訴訟，加上若工程引致潛在漏水問題，亦較難釐清責任，故當局一般會避免出動合約承建商，僅以發出清拆令的命令，促請業主或法團盡快跟進。他理解當局的做法，並強調難以單靠政府處理所有僭建物或有危險的建築，業主或法團應承擔責任，否則在危險出現後，大廈的保險有機會被解除。