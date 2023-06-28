14歲女涉多次非法性交案　1教師及消防員被告准以5至20萬元保釋

母親為14歲女兒報失電話時，疑揭發其女曾與多名男子非法性交，6名包括教師及消防員等的被告，上周被控非法性交及非法肛交等罪名提堂時，全部須還柙看管，其中一名教師被告及一名消防員，今（28日）到高等法院申請保釋。法官張慧玲聽罷控辯雙方陳辭，批准兩人分別以5萬及20萬現金及人事擔保，且不得離港及不得接觸控方證人。



兩被告的母及兄作人事擔保

今獲准保釋的兩名被告：被告譚兆竣（25歲，教師），及曹杰庭（28歲，消防員），法官准譚以現金2萬5千元及其母親人事擔保2萬5千元保釋；曹杰庭則獲准以現金15萬元及其兄人事擔保5萬元保釋，兩被告並須交出所有旅遊證件、居於報稱地址，及每天到警署報到。

兩名被告譚兆竣及曹杰庭在高等法院獲准保釋。

曹並涉非法肛交罪

兩人各被控一項非法性交罪，控罪對象同為14歲女童X，同被指於2023年5月3日至6月2日之間，在荃灣區的酒店，與女童X非法性交；曹另被控一項與21歲兒童非法肛交，指他於2023年5月29日，在葵涌旭逸酒店（荃灣）內與X作出肛交。

另4被告今未作保釋申請

同案另4名被告：陳家明（30歲，地政主任）、吳啟正（21歲，工程實習生）、文家榮（40歲，教師）及黃栢康（25歲，自僱YouTuber），同被控上述同一項非法性交罪、襲擊及管有兒童色情物品等罪，他們未有在今早提出申請。

案件編號：HCCP 428/ 2023