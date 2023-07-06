保險經紀涉姦女網友　玩貓及1千元零用誘見面　到訪後性交20分鐘

43歲男保險經紀涉於去年初，透過交友程度認識一名16歲少女後，以和貓玩耍及1000元零用錢利誘對方到他家中作客，期間將對方強姦。他否認一項強姦罪，案件今（6日）在高等法院開審。控方指，事主事後在Instagram 發佈限時動態透露事件，並與其中學老師及網友傾訴。被告其後被捕，在警誡下稱：「我無強姦任何人」。



被告陳子進(43歲)，被控於2022年1月7日，在新界天水圍民德路沙江圍強姦女子X。

被告陳子進在高等法院否認強姦16歲女網友受審。

事主玩貓後被要求坐上床讓被告撫摸

控方開案陳辭指，案發時16歲的事主X於2022年初經交友程式HeyMandi認識被告。被告其後以玩貓為由邀請X到其家中，並提出會給她一千元零用錢。X遂於案發當日到被告的家，初時只是與貓玩耍，後來被告要X坐在床上，並撫摸她的身體，X拒絕及嘗試推開被告但不果。被告之後脫去X的衣服，並與X性交約20分鐘，又要求X為他口交，期間X試圖反抗但不成功。

被告被捕稱無姦任何人

事主X之後離開被告家，並在她的Instagram發佈限時動態提及事件，她並與中學老師及網友透露事件，兩日後報警。被告被捕後承認曾與X性交，但堅稱是在X同意下進行，並稱：「我無強姦任何人。」

案件編號：HCCC50/2023