Asia Miles換經濟艙機票10月起「短加長減」　日本機票里數增25%

撰文：呂穎姍
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隨着各國恢復通關，不少港人都使用國泰航空旗下飛行獎勵計劃亞洲萬里通（Asia Miles）儲飛行里數，換取機票外遊。不過，國泰公布，Asia Miles將在10月起更新飛行獎勵換算表，當中換取經濟艙機票會「短加長減」，以港人愛到的日本為例，所需的里數由10,000里增至12,500里，增幅達25%；至於前往芝加哥、紐約等地的超長途機，所需的里數由42,000里減至38,000里。

不過，換取特選經濟客艙、商務客艙及頭等客艙的里數則全線上升，以超長途航點的頭等客艙，所需的里數由125,000里增至160,000里。

亞洲萬里通Asia miles10月起換經濟艙機票「短加長減」。（資料圖片）

台灣、馬尼拉等超短途航點維持不變

Asia miles公布將在10月1日起更新飛行獎勵換算表，新換算表的短途區域分為兩個類別，而之前長途區域的類別1及類別2則合併為長途。

據新飛行獎勵換算表，除了超短途航點的里數不變外，包括台灣、馬尼拉、廈門等地，最低消費為7,500里，其他航點所需的里數都有變化。當中換取經濟艙會「短加長減」，以港人愛到的日本為例，所需的里數由10,000里增至12,500里，增幅達25%。

芝加哥、紐約航點所需里數減4000

相反，如換取中途至超長途航點，所需的里數則會減少，當中前往芝加哥、紐約等地的超長途機減得最多，所需的里數由42,000里減至38,000里，減少4,000里。另外，換取特選經濟客艙、商務客艙及頭等客艙的里數則全線上升，以超長途航點的頭等客艙，所需的里數由125,000里增至160,000里。

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