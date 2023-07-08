程鼎一：本港旅遊業復蘇進度理想　全年旅客數字達3千萬感樂觀

本港開關後，旅遊業逐漸復蘇。旅遊發展局總幹事程鼎一今日（8日）在電台節目表示，訪港旅客數字復甦速度理想，今年首5個月，訪港旅客數字已突破千人次大關，達到1013萬人次。旅發局早前預測，今年全年訪港旅客數字將達2600萬人次，程鼎一對於要進一步達到3,000萬人次感到樂觀。



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近兩成內地旅客經高鐵來港 轉趨深度遊

旅遊發展局總幹事程鼎一今日在港台節目《千禧年代》表示，上個月的訪港人次達到275萬，已達到疫情前約5成半的水平：「香港有得天獨厚的優勢，內地旅客的比例非常高，佔整體旅客約8成。」他指，訪港旅客數字復甦速度理想，今年首5個月，訪港旅客數字已突破千萬人次大關，達到1013萬人次。旅發局早前預測，今年全年訪港旅客數字將達2600萬人次，他對於進一步達到3000萬感到樂觀。

不過，程鼎一提到，內地旅客疫情後的旅遊模式有所改變，疫情後訪港旅客轉向以深度遊爲主，本港亦有不少新景點，如M+博物館、故宮博物館等，大型音樂會更頻繁舉行，吸引海外觀眾，在旅客離境調查中，很多均表示滿意看到本港新的文化藝術景點。

他又指，內地旅客出行方式亦有所轉型，從內地旅客乘搭高鐵來港的人次明顯上升，佔近2成，五一黃金周期間更高達2成5：「因為搭高鐵可以話走就走，對旅客嚟講會比較方便。」

旅遊發展局總幹事程鼎一。（資料圖片／黃寶瑩攝）

冀旅客量年底恢復至疫情前六至七成

今年四月份日本旅客來港人次只達5萬人次，明顯較疫情前偏低，他認為，主要原因與日元匯率低相關，與疫情前對比相差低近兩成。此外，程鼎一又指，香港的生活指數對大部分國家的旅客來說較高，旅客考慮出外旅遊時難免因而卻步。

他指，本港除了美食、購物外，在文化藝術方面、大自然、音樂會等都能吸引旅客。他強調，本港很多與旅遊相關的行業，如機場、航空運力等仍有待恢復，讓旅客有好的體驗也是復蘇過程中的重要一環，期望年底能恢復至疫情前六至七成：「最緊要係循序漸進一步一步嚟，無論對旅客同香港都會好啲。」

對於有人將香港的復甦情況與新加坡比較，他強調，新加坡比香港早10個月開關，香港自復常後約6個月内，旅客人次回復到目前水平，走勢已算相當不錯。