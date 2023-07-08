放寬按揭｜陳茂波：聚焦助市民上車　樓價高供應偏緊　不宜撤辣

金管局周五（7日）宣布放寬住宅和商業物業按揭成數，財政司司長陳茂波今日（8日）表示，有關調整的目標是幫助有需要市民「上車」或換樓，減少準業主要支付的首期和按揭保險。他續指，雖然樓價在一年半內下跌12%，但通關後，物業市場錄得較強反彈，「外邊人嚟買或者係投資需求，喺目前樓價相對仍然係高，個供應仍然係偏緊嘅時候，係不適宜作任何調整。」



財政司司長陳茂波。（資料圖片／盧翊銘攝）

陳茂波會見傳媒時指，放寬物業按揭成數的主要政策目標，是要讓想買樓自住或換樓的人士提供方便，希望在能確保金融安全的前提下，略為減少準業主的首期支出，以及減少需購買的按揭保險，強調做法與管理樓宇需求的「辣招」無關，包括非本地和非首置人士的印花稅。

我哋係無意作出調整（辣招）、無咁嘅考慮，今次放寬樓宇按揭個政策目標好清晰、好聚焦，重覆一次，讓買樓自住嘅人士，需要付嘅首期少啲、需要畀嘅按揭保險費細啲；換樓嘅人士，按佢嘅需要，佢畀嘅首期少啲、付嘅按揭可以少啲，亦都令到可以畀佢選擇嘅樓宇可以多啲。 財政司司長陳茂波

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被問到現時本港樓市狀況，他表示，住宅物業市場在前年9月的高峰後，至今回落12%，成交量亦是疫情前的八成多，但強調通關後，本港經濟復蘇，加上加息環境漸趨穩定，物業市場今年首季錄得較強反彈，他形容「樓價相對比較平穩、樓市嘅交投亦都係比較平穩」，惟外圍挑戰仍存在，市場認為加息仍無可避免，「因此我哋覺得喺𠵱家呢個水平，將政策目標聚焦喺幫買樓自用嘅人士，包括係細啲單位自己用，或者係按家庭需要而需要換樓，容易少少呢，呢一步係幫到市民，而外邊人嚟買或者係投資需求，喺目前樓價相對仍然係高，個供應仍然係偏緊嘅時候，係不適宜作任何調整。」

他又提到，在今次上海訪問行程參觀了多間企業、上海數據中心和中國外匯交易中心，形容在引進和吸引企業來港的進展不錯，相信短期冢會有好消息公布，集中在創科、人工智能和醫療醫藥三大範疇。他亦有到上海復旦大學與師生交流、解答他們對香港的問題，「個反應唔錯，我見到佢哋好多都對嚟香港探索機會感到好有興趣。」