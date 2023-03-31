退休警司龍少泉騙置業貸款及按揭600萬罪成　龍就定罪上訴被駁回

退休警司龍少泉，被指仍在警隊任職時，訛稱在愉景灣買單位供父母居住，從而獲政府貸款及銀行按揭600萬元，卻揭發其父已逝，母親則住在公屋，他並用單位放租獲利，從而被裁定欺詐罪成，判囚18個月。龍不服裁決，上訴庭今(31日)處理其申請。龍指原審時控方在結案陳詞時，才提及他未有向庫房呈交物業的附加買賣合約，令他無法就相關問題作盤問，認為審訊存在不公，惟上訴庭3名法官聽罷陳詞後，即駁回其上訴，稍後以書面判辭解釋。



上訴人龍少泉（55歲，警司，現已退休），在區域法院被裁定兩項欺詐罪成，指他於2016年9月29日至11月30日，在購屋貸款計劃申請中，訛稱他於同年11月30交付愉景灣寶怡閣一個單位的空置管有權；以及沒有向庫務署署長呈報他與租客已簽訂租賃合約，涉意圖詐騙購屋貸款約207萬元。

上訴人龍少泉被裁定欺詐罪成，判囚18個月，他已服刑完畢。(資料圖片)

他另被指向滙豐銀行申請按揭貸款時，訛稱單位由其父母居住，及將交易完成時取得空置單位，但沒通知滙豐他已簽訂租約協議，從而詐騙滙豐向他發放按揭貸款390萬港元龍罪成被判囚18個月，他已服刑完畢。

代表龍的律師指出，控方至結案陳詞階段，才提及龍向庫務署申報時，未有呈交物業的附加買賣合約，令辯方無法盤問合約的問題，包括買賣雙方同意，交付單位時租客可留住，及完成買賣時仍享有空置權等。律政司的代表卻指，上述情況並無對龍構成不公，因他們主要指控龍隱瞞把單位出租的事，即使沒有提及該份附加合約，控方仍有其他證據指證龍。

案件編號：CACC 279/2021