MIRROR演唱會｜阿Mo膀胱伸張力有進展　對父母言：I miss home

MIRROR演唱會意外本月28日一周年，受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留醫，家庭發展基金總幹事羅乃萱今晚（24日）轉發阿Mo父親、牧師李盛林的代禱信。信中透露阿Mo膀胱肌肉伸張力在過去兩周有明顯進展，膀胱的容量也增加了，同時並沒有任何不適。另外，阿Mo下月將再度安排照頸椎磁力共振，以了解頸椎神經的水腫情況，再制定進一步的治療方案。



另外，信中又透露，阿Mo曾對父母提到「I miss home（我想念家）」，指自己聽後體會到兒子的心情，一方面對家居和其中過去經歷的懷念，另一方面對能復康回家的期盼。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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下月初再做膀胱肌肉伸張力測試

李盛林牧師新一封的代禱信中透露，阿Mo膀胱肌肉伸張力在過去兩周有明顯進展，膀胱的容量也增加了，同時並沒有任何不適。另外，阿Mo已安排在下月初再度做膀胱肌肉伸張力測試。

信中提到，阿Mo 上周接種新冠疫苗加強劑並沒有不良的反應，亦將再度安排照頸椎磁力共振，以了解頸椎神經的水腫情況，再制定進一步的治療方案。阿Mo現時每天都會做六小時的密集治療，信中感恩阿Mo有耐心和毅力面對各項復康的治療外，亦感恩有醫護、家人、各地有心人和聖經的鼓勵和支持。

▼2022年11月11日 MIRROR演唱會調查報告及拘捕行動▼



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李牧信中又透露，阿Mo曾對父母提到「I miss home（我想念家）」，指自己聽後體會到兒子的心情，一方面對家居和其中過去經歷的懷念，另一方面對能復康回家的期盼。至於上月面對護理員的替換，李牧表示，踏進這個月都開始穩定下來。新的護理員都很有心投入學習和漸漸掌握照顧的特別技巧。

▼1月20日 警方向5名涉案人中的2男1女合共控一項「串謀詐騙」▼



▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

李盛林牧師 // 啟言（阿Mo) 代禱信 50 （20230709)

「(在聖靈的帶領下) 信心就是相信我們所盼望的必定實現，信心也使我們對不能看的事有確實的把握。」（希伯來書11:1）

(一) 啟言(阿Mo)

1)「膀胱伸張力」

(感恩) 膀胱肌肉伸張力在過去兩週有明顯進展，膀胱的容量也增加了，同時並沒有任何不適。感謝神及各有心人的恆心禱告。

(禱告) 請為已安排在下月初再度的測試禱告，教授們已盡了力，祈盼神在阿Mo 的身體機能上繼續施恩醫治。

2) 「新冠疫苗反應」

(感恩) 上週接種新冠疫苗加強劑並沒有不良的反應，感謝神的保守及各有心人的禱告。

3) 「再度安排MRI」

(禱告) 將會在下月再度安排照頸椎磁力共振，以了解頸椎神經的水腫情況，再制定進一步的治療方案。請為受創的頸椎神經在神創造的恩典下，有良好的進展禱告。

4) 「各項密集治療」

(感恩) 每天六小時的密集治療仍是穩定的進行，雖然阿Mo需要耐心和毅力面對各項復康的治療，但感恩的是同時經歷到醫護、家人、各地有心人和聖經的鼓勵和支持。

(二) MO 爸媽

1) 「I miss home (我想念家)」

(分享) 短短一句I miss home，爸媽聽後都體會到兒子的心情：一方面對家居和其中過去經歷的懷念，另一方面對能復康回家的期盼。

2) 「護理照顧」

(感恩) 上月面對最大的困難是面對護理員的替換，踏進這個月都開始穩定下來。新的護理員都很有心投入學習和漸漸掌握照顧的特別技巧而感恩。