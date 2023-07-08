自強青少年｜因母親「錯愛」受傷害　盼成喜劇演員為他人帶來歡樂

青協今日（8日）透過「中電新世代．新動力奬勵計劃」表揚20位迎難而上的本港青少年。他們當中多人來自破碎家庭，遇到不同問題，在屯門加拿大神召會嘉智中學中五生陳芷寧及區展瑄，不約而同都因母親「錯愛」而受到傷害，他們最終找到專業人士幫助，解開心結，以積極態度規劃人生，成為社會有用之才，其中區展瑄盼成喜劇演員為他人帶來歡樂。



青協「中電新世代．新動力獎勵計劃」7月8日公布20位得獎青少年。後左起：彭利濰、潘煒揚、葉浩明、周智璇、黎天朗、黃芷晴、區展瑄、陳芷寧、謝暐晙、張桁叡；前左起：許雅琪、梅藍妮、張映桐、曾悠、青協總幹事何永昌、行會成員高永文及中電企業發展總裁莊偉茵、唐佳慧、段志慧、陳曉娟、關可燁、倪澄。（林靄怡攝）

兩母女爆衝突 母親曾拿刀要一同輕生

陳芷寧的母親自少對她要求極高，在「以成績證明自己」的價值觀下成長，令她自少在學業以及舞蹈方面拼命追求成就。雖然她入讀了心儀中學，但因成績追不上同學導致她學業壓力大增。除了學業外，長期練習跳舞的陳芷寧，身體亦出現勞損，需要定期進行物理治療，令她無法參賽。

禍不單行，在芷寧壓力大增之時，身邊親人離世，她亦患上了抑鬱症，出現幻聽及輕生念頭。疫情期間母親情緒不穩，導致芷寧與母親不斷起衝突，母親甚至曾拿刀表示要與芷寧一同輕生。

教會朋友及導師開導 與媽媽重修關係

芷寧起初不願向人求助，幸得教會朋友以及導師的開導下，願意轉校並重新出發。在老師以及同學的支持下，接納自己的過去並學會愛自己。除此之外，她更學會在負面情緒出現時鼓勵自己並主動尋找同學協助，令她逐漸脫離恐懼以及不安。

學會接納自己的芷寧主動與母親修復關係，更因投入校園生活，考獲全班第一。她未來希望入讀獸醫課程，拯救不同的動物。

陳芷寧（前左)及區展瑄(前右)都曾因母親「錯愛」而受到困擾。（林靄怡攝）

母因家暴壓力 把兒子打到要入院

今年就讀中五的區展瑄小時候曾被父親以暴力對待，母親雖然疼愛兒子，但亦因壓力打傷他並而需入院治理。最終被送往寄養家庭暫住，因與家庭關係不好，令他在就讀小學時心情低落，屢受老師批評，更勸喻其他同學孤立他，備受欺凌，他的想法變得負面和自卑。

升中後，由於父親再次對家人施以暴力，令展瑄再次被安排入住位於九龍的庇護中心。展瑄每日需要每天由九龍乘車到屯門上學，令他感到身心疲倦。

立志成社工促進家庭溝通磨合

雖然展瑄遭遇家庭暴力以及校園欺凌，但未有懷恨在心，反而透過教會服事建立自信，學會珍惜以往與家人和諧相處的時光。展瑄希望日後可以成為喜劇演員為他人帶來歡樂。同時，他立志成為社工，促進家庭溝通磨合，避免重現昔日雙親因相處不善而關係破裂。

▼7月8日 青協頒獎予20位逆境自強青少年▼



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照顧中風父 理解父情緒病發而拿刀傷害女兒

「有名有姓係咪就代表有一個完整嘅自己」，在天主教南華中學讀中五的周智璇是另一獲表揚學生。「我嘅成長好似一條玻璃珠手鏈，當我以為我串好既時候，但佢突然斷咗，啲珠跌到成地都係。」

她本與父親相依為命，但爸爸因中風不能自理而入住老人院。智璇想起昔日父親早上6時起身送她上學、煮午飯，理解及體諒父親當時患上躁狂症及妄想症而拿刀傷害她。她現時入住兒童之家，當中的姑娘視之如己出，「佢拯救咗我」，但亦難掩其流離失所無家可歸之感。

玻璃珠手鏈上每粒玻璃珠都是由這裏生活點滴而成。因高中課業繁忙又參加學生會，智璇離開了這個暫時的「家」。但朋友輕生，令智璇的情緒變得不穩定，「連悲傷感覺都feel唔到。」被精神科醫生判斷為徘徊於躁鬱症的邊緣，服藥雖調節情緒卻難癒內心「孤獨病」，「我好想要一個家！」儘管她未解決自己課題，但她依然選擇相信愛自己及愛身邊的人。

她認為成長不應局限於環境的限制，而藝術更能讓她跳出悲傷，未來計劃投身藝術創作。