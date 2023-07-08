自強青少年｜獨自生活中四生月2000元使費　窮得吃同學剩菜有領悟

人生不如意事十之八九，今屆青協「中電新世代．新動力獎勵計劃」20位得獎青少年中，他們年紀小小已面對困境，但在逆境中自強。出生於破碎家庭的中四生謝暐晙，自小就入住寄宿家庭，就算兩年前謝暐晙親戚短暫回流香港，接回其同住，但一日三餐及生活事務仍需自行處理，故有時為填飽肚子，甚至會吃同學剩餘的飯菜，有時當也會自我埋怨：「點解人哋有錢食飯，但我冇…….」



就如「半杯水」哲學，半空定半滿取消個人看法。他心態改變後，不認為吃剩菜是一件羞恥事，相反覺得減少食物浪費是好事。



在寄宿家庭與20多個小朋友同住 鋪地墊睡地上

父母離異，母親在內地居住，在佛教善德英文中學就讀的謝暐晙自小缺乏父母陪伴，小一起入住寄宿家庭。在寄宿家庭生活的日子並不美好，他需與20多個小朋友同住，空間窄小，亦加上沒有書枱做功課，只能鋪地墊睡在地上。因性格內向及自卑，同住小朋友覺得他難以相處而孤立他。

兩年前謝暐晙有親戚短暫回流香港，暫時接回其同住，生活似乎出現轉機，惟其一日三餐及生活事務仍需自行處理。謝暐晙靠著母親每月只提供的2,000元生活費，支撐生活不同的開支，包括一日三餐、交通及雜費，每日上課來回20至30元的交通費，使生活更為拮据，甚至有時午餐也買不起，只好問同學會否有剩飯剩菜充饑，有時也會自怨自艾。

點解人哋有錢食飯，但我冇……. 謝暐晙

面對生活種種不如意，謝暐晙一直感到孤單，亦曾埋怨世界對自己不公平，甚至覺得絕望及自己不值得被愛，壓力亦逐漸增加。幸好，後來暐晙找到同為「淪落人」的視藝科老師，因有着與他相似的童年，明白雖然改變不了原生家庭的狀況，但可以改變自己的心態、學懂感恩及接納自己的「缺陷」。

老師以自身經歷開解暐晙鬱結，又贈送繪畫器材，令暐晙接觸藝術繪畫以抒解自己對現實的鬱結，故想成為數碼插畫家以分享自身經歷，以畫作療人。

他其後開始專注自己能力範圍的事情，如好好照顧自己、學習平均分配生活費、專注學習，更因而成功考入精英班及 發展藝術才能。談到未來的夢想，他希望將來可以成為數碼插畫家並製作繪本，以自身的經歷鼓勵和幫助其他正在迷失自己的人，讓他們找到「走出去」的力量。

同樣因因特殊的家庭原因，與父母關係破裂的元朗天主教中學中四生段志慧，被社會福利署安排於家庭宿舍居住。她入住位於柴灣的宿舍，每天需於清晨起床，長途跋涉到位於元朗的學校上課，在無親人的照應下，亦既要兼顧學習，同時在宿舍學習獨立生活，自己處理衣食住行等細節。

不過，她沒有感到絕望，反而抱著積極樂觀的態度面對，更心裡常自勉說，「身處逆境便要戰勝逆境，要走出困難便要面對困難。」她希望以知識改變命運，開展自主人生，有一天能「破繭成蝶」，更在校外更獲得「閱讀獎勵計劃」金獎，並完成咖啡知識及調製基礎課程。

潔心林炳炎中學中五生倪澄則生長於單親家庭，父母早已離異，自此跟隨母親生活。由於母親身體健康一直欠佳，未能穩定工作，倪澄每天只能於舖在地上的床褥上睡覺、做功課及溫習。母親更在疫情期間失業，令倪澄一度甚至付不起購買防疫用品及上網課須用的上網費用，而感到自己比不上其他人。不過，在社工的支持下，她慢慢體恤到母親的困難與辛苦，認為自己的經歷是成長必經一部份，應勇於面對生活困境。

另一名出生於破碎家庭的曾悠，末來則希望能成為老師，回饋社會及教育下一代成為更好的人。曽悠的母親在她兩歲時離世，故自小便需照顧長期病患及精神病患者的父親，末能經歷如一般小朋友般無憂無慮的生活，甚至覺得「家」是一份壓力，經歷著「過山車」般的生活。

在疫情期間學校改為網上授課，曾悠需要兼顧學習及照顧父親，亦令其和父親之間開始出現更多磨擦。為改善現況，曾悠主動找老師傾訴，並在得到老師及社工的開解後，開始接受不同的輔導服務，令她學懂與父親相處的方法，關係亦有所改善。曾悠指現時開始改變自己的想法，選擇隨遇而安，「無論開心和不開心都仍需要過日子，倒不如選擇開心地過。」