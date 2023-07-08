自強青少年｜回望飛來橫禍　彭利濰感都揮贏死神：仲有嘢難到我？

現時15歲的彭利濰去年11月如常地在拋垃圾後在家附近散步，然後再次清醒時已在醫院深切治療部ICU，期間的事情完全不記得。事隔半年多，他回望再看這數個月的經歷，形容他的人生就如「上天精心為我設計的精心劇本」。



現時現時仍需面對治療、學業以及社交問題，但「不過我會覺得我連死神都揮得贏，仲有嘢難到我？」意外後主要變化是體能變差，現時跑十多秒就會喘氣，不能太晚睡，因此沒再夜蒲，「無㗎，自己戒咗鋪癮囉。」 被問到為何能正面地面對如此大的創傷，他說「如果人對未來無希望就無㗎啦」。



青協今日（8日）舉行「中電新世代．新動力奬勵計劃」頒獎禮，表揚20位迎難而上的本港青少年，在上年遭受嚴重車禍的中四學生彭利濰是其中之一。

青協「中電新世代．新動力獎勵計劃」7月8日公布20位得獎青少年。後左起：彭利濰、潘煒揚、葉浩明、周智璇、黎天朗、黃芷晴、區展瑄、陳芷寧、謝暐晙、張桁叡；前左起：許雅琪、梅藍妮、張映桐、曾悠、青協總幹事何永昌、行會成員高永文及中電企業發展總裁莊偉茵、唐佳慧、段志慧、陳曉娟、關可燁、倪澄。（林靄怡攝）

遭一輛被通緝私家車撞倒 昏迷兩星期才醒

「濰仔」彭利濰回憶，去年11月如常地在拋垃圾後在家附近散步，「之後我就失咗憶，醒返嘅時候，我就喺ICU。」其實當時他在家附近遭一輛被通緝的私家車撞致命危，昏迷兩星期才醒來。彭利濰憶述，散步的地方平時很少人有經過，幸好事發當日有一路人經過，聽到「砰」一聲巨響回頭查看，才發現他遭遇車禍。

巧合發生：老師女兒在醫院工作、護士師姐、主診醫生是評判

因銀包裡放着學生證，警方才找到他的校長以及父母。校長更立即聯絡學校電腦科老師在屯門醫院當值的女兒，查看他的情況，住院其間更遇上一位同校師姐為護士，令住院生活增添趣味。今次參加奬勵計劃時，面試更遇上去年負責治療他的醫生。

接連的各種「巧合」，以及在不同人的幫助下才得以康復，濰仔形容他的人生就如「上天精心為我設計的劇本」。

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濰仔笑言，住院時會氣餒地想為何不幸降在他身上。

點解我咁黑仔，我好好地咁讀書，成績都叫中中等等，五官端正，點解就係我咁黑仔。 彭利濰

他感謝住院其間同學送了很多紙鶴以及心意卡給他。

呢啲人都係支持住我好重要嘅動力，好大嘅動力，令我知道 I’m not alone（我並不孤單)。 彭利濰

昔能可由元朗跑至天水圍 傷後跑十多秒就會喘氣

彭利濰喜愛運動，意外前曾由元朗跑至天水圍，但無奈現時體能變差，跑十多秒就會喘氣，十分疲倦；體能亦未能支撐他如以前一樣與朋友玩通宵，他說以前可以晚上9時與朋友食甜品再到尖沙咀行街，但體能變差後不能太晚睡，「無㗎，自己戒咗鋪癮囉，而家身體做唔到啫，之後做多一兩年物理治療可能就做到呢。」

被問到為何能正面地面對如此大的創傷，他說是抱有希望。

如果人對未來無希望就無㗎啦。 彭利濰

彭利濰（後左)相信「如果人對未來無希望就無㗎啦」，此信念令他能正面地面對如此大的創傷。（林靄怡攝）

車禍令彭利濰運動能力下降，但與家人關係變好，他表示，車禍前與同父異母的哥哥關係普通，在車禍醒來第一日見對他在身旁，激動地握住他的手說，「哥哥，辛苦你，屋企咁亂。」

彭利濰直言，現時仍需面對治療、學業以及社交問題，但他相信沒有難度。