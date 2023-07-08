自強青少年｜開明父離世　少年同志屢受打擊　社工一句話助出困局

在單親家庭長大的中四學生潘煒揚，曾在學校不小心公開了自己的性取向，遭受同學的孤立；接納他出櫃的開明父親在他受打擊期間中風過世，頓失支持力量，此後又患上癲癎症，令其情緒不穩，後來更牽涉欺凌事件，惹上官非，禍不單行。



潘煒揚幸獲老師、社工支持重新振作，一句「性取向沒有對錯」，使他走出「虛假的錯誤」，而身邊的同學逐漸了解他的狀況，逐漸接納他。經歷過患病，他直言日後自己可以成為護士，幫助有需要的人，立志做護士幫其他人。他今日（8日）出席青協「中電新世代．新動力獎勵計劃」頒獎禮，成為獲表揚的20位逆境自強青少年。



▼7月8日 青協頒獎予20位逆境自強青少年▼



向家人出櫃 父竟鼓勵尋志同道合朋友

在單親家庭長大的潘煒揚，父親不擅長管教，母親間中與她見面，令他自小缺乏關愛。中二那年，他向家人公開自己的性取向，當時年及70歲父親並沒有反對，反而鼓勵他找尋志同道合的朋友。

在校不小心公開性取向 同學卻冷嘲熱諷

不過，潘煒揚一次在學校不小心公開自己的性取向，卻遭到同學的冷嘲熱諷、背後開群組議論、向他投以奇異目光。他直言，當時自己不敢上學，只有眼淚陪隨，「我唔敢望住佢哋。」

青協「中電新世代．新動力獎勵計劃」7月8日公布20位得獎青少年。後左起：彭利濰、潘煒揚、葉浩明、周智璇、黎天朗、黃芷晴、區展瑄、陳芷寧、謝暐晙、張桁叡；前左起：許雅琪、梅藍妮、張映桐、曾悠、青協總幹事何永昌、行會成員高永文及中電企業發展總裁莊偉茵、唐佳慧、段志慧、陳曉娟、關可燁、倪澄。（林靄怡攝）

禍不單行 父中風不治頓失支持 再患上癲癎症

後來父親因中風逝世，煒揚更頓失了一把熟悉及支持他的聲音，現時回想起父親，他亦直言仍感後悔，「無好好孝順佢。」親人逝世、同學孤立，自己及後更患上癲癎症，不時會暈倒及抽搐，一生需長期服藥控制病情，面對生活各種不如意的事情發生，亦令煒揚情緒不穩，後來更牽涉欺凌事件，惹上官非。

社工一句話助走出「虛假的錯誤」 更獲同學接納

幸天無絕人之路，多虧向學校與社工傾訴，社工與學校多次陪談，使他重新振作，一句話「性取向沒有對錯」，使他接納自己，走出「虛假的錯誤」；而身邊的同學逐漸了解他的狀況，逐漸接納他，過往患病經歷亦使他朝護士之路進發，鼓勵他人振作。

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少女誤入歧途覺醒後重回校園 由考第尾變第一

同樣曾誤入歧途的還有中五生張映桐，其在初中時因受不良朋輩影響，適值叛逆期，故染上喝酒、抽煙、缺課、在街上流連及夜歸的習慣。在中二時，更因朋友的慫恿下涉及傷人被起訴並被判感化令。

她當時就事件深感懊悔，並開始覺醒，感受到家人與學歷的重要性，故努力改善生活習慣，讓家人安心。不過重回正軌的人生並不容易，基於家庭原因，張映桐開始兼職工作，希望能分擔家庭壓力，但卻因上班賺錢影響在校表現，逐漸失去學習動力，在校內經歷頹廢和迷茫的日子 。

她最終在老師的勸導下，轉讀應用學習課程，並發奮學習，力爭上游，上學年由全班最尾的名次追上了全班第一。她現時更擔任班會主席一職，努力促進同儕關係，提升班內的凝聚力。